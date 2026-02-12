İLAN

KEMER 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN



ESAS NO : 2022/235 Esas

KARAR NO : 2025/369



Davacı CELAL SELENGİL ile davalı LIONINA SELENGİL arasında mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizin 18/12/2025 tarih ve 2022/235 Esas - 2025/369 Karar sayılı ilamı ile; "Davanın KABULÜ ile, Eskişehir ili Tepebaşı ilçesi Yeni Mahallesi/Köyü, Cilt No:57, Hane No:1505,BSN:5'te nüfusa kayıtlı, Mustafa ve Şükran oğlu 47344025740 T.C. kimlik numaralı, 14/08/1955 Eskişehir doğumlu davaı Celal SELENGİL ile aynı yer BSN:16'da nüfusa kayıtlı 65368402408T.C. Numaralı Anatoliy ve Lyudmila kızı 22/04/1963 Novosibirksk doğumlu davalı Lionina SELENGİL'in TMK'nın 166/1. maddesi uyarınca BOŞANMALARINA" karar verilmiştir.

Tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar, İlanın yayım tarihinden itibaren 7 gün içerisinde tebliğ olunmuş sayılmak üzere Davalı LIONINA SELENGİ'e ilanen tebliğ olunur. 26/01/2026