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        KİLİS 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 23:50
        İLAN

        T.C. KİLİS 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2022/1212


        DAVACI : CEMİLE İSTANBULLUOĞLU


        DAVALILAR : KADRİYE GARİP


        Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkememizce dava dilekçesinde adresinizin belirtilmemiş olması, yapılan tüm araştırmalara rağmen adresinize ulaşılamadığı için tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Durusma Günü: 12/01/2027 günü saat: 10:25'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde HMK. 147/2 maddesi gereğince, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ilanen tebliğ olunur.24/09/2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02567964