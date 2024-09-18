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KINIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)



ESAS NO : 2020/213

KARAR NO : 2024/128

Davacı SAFFET AYDIN ile Davalı CHAIMAA FIHRI arasında Mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle; Davalı CHAIMAA FIHRI'ye ulaşılamadığı ve yurt dışı tebligatı iade döndüğü için daha önce kendisine ilanen tebliğ yapıldığı anlaşılmakla, gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. "HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

Davacı tarafça açılan DAVANIN KABULÜ İLE;

1-Balıkesir İli, Kepsut İlçesi, Hotaşlar Mahallesi, Cilt No:29, Hane No:115'te nüfusa kayıtlı, Sami ve Ayşe oğlu, 29/12/1982 Kepsut doğumlu, 22168423446 TC Kimlik Numaralı davacı SAFFET AYDIN ile, Nourreddine ve Naıma kızı, 27/04/1992 Fas Krallığı doğumlu, EH5250520 Yabancı Kimlik Numaralı davalı CHAIMAA FIHRI'nın Türk Medeni Kanunun 166/1. maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken 427,60-TL karar ve ilam harcından peşin alınan 54,40-TL harcın mahsubu ile bakiye 373,20-TL harcın davalıdan tahsil edilerek hazineye gelir kaydına,

3-İşbu dava için davacı tarafça yapılan 54,40-TL peşin harç ve 12.853,00-TL yargılama gideri toplamı 12.907,40-TL'nin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

4-Davacı davada kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca takdir edilen 17.900,00-TL maktu vekalet ücretinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,

5-HMK'nun 333. maddesi gereğince kararın kesinleşmesine müteakiben yatırılan gider avansının kullanılmayan kısmının yatıran tarafa iadesine, avansın iadesine ilişkin kararın tebligat giderinin iade edilecek avanstan karşılanmasına,

6-Kararın kesinleşme şerhli bir örneğinin Kınık İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne gönderilmesine,

Dair, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize verilecek dilekçe ile istinaf (İzmir Bölge Adliye Mahkemesi) yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 26/06/2024" şeklindeki hüküm tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 27/08/2024