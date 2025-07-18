KIRIKKALE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

KIRIKKALE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2022/1074 Esas

KARAR NO : 2025/399



DAVALI: Bekir YÖNDEMLİ : Kırıkkale İli, Merkez ilçesi, Karacalı Mah/Köy, 64 hanede nüfusa kayıtlı, Hamza ve Şaziye'dan olma,18/12/1972 doğumlu, T.C kimlik numarası: 31*******40



Sayın Bekir YÖNDEMLİ



1-Davanın KISMEN KABULÜNE,

2-Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Karacali Köyü 2589 Ada 3 Parsel sayılı taşınmaz yönünden iştiraklı şekilde Haydar YÖNDEMLİ, Bekir YÖNDEMLİ, Mehmet Doğan YÖNDEMLİ, Selma TALU, Adem TALU, Mukaddes ALPAR, Hacer DÜGEROĞLU, Hülya YÖNDEMLİ, Murat KORKMAZ, Fatih KORKMAZ adına kayıtlı 130207757 numaralı iştirak halindeki mülkiyetin ve Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Karacali Köyü 2624 Ada 3 Parsel sayılı taşınmaz yönünden tam hisse iştiraklı şekilde Haydar YÖNDEMLİ, Bekir YÖNDEMLİ, Mehmet Doğan YÖNDEMLİ, Selma TALU, Adem TALU, Mukaddes ALPAR, Hacer DÜGEROĞLU, Hülya YÖNDEMLİ, Murat KORKMAZ, Fatih KORKMAZ adına kayıtlı 130208800 numaralı iştirak halindeki mülkiyetin tapu kaydındaki ve veraset ilamlarındaki payları uyarınca ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN PAYLI MÜLKİYETE ÇEVRİLMESİNE,

3-Kırıkkale ili, Merkez ilçesi, Karacali köyü 2624 Ada 4 Parsel sayılı taşınmaz yönünden davanın REDDİNE,

4-Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Gündoğdu Mahallesi 3608 Ada 5 Parsel, Kırıkkale İli, Merkez ilçesi, Gündoğdu Mahallesi 3821 Ada 4 Parsel, Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Gündoğdu Mahallesi 3821 Ada 7 Parsel, Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Gündoğdu Mahallesi 4842 Ada 9 Parsel, Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Karacali Köyü 190 Ada 46 Parsel, Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Karacali Köyü 5828 Ada 1 Parsel, Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Karacali Köyü 5830 Ada 1 Parsel, Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Karacali Köyü 5830 Ada 11 Parsel, Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Karacali Köyü 5830 Ada 13 Parsel, Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Karacali Köyü 5830 Ada 2 Parsel, Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Karacali Köyü 279 Ada 75 Parsel, Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Karacali Köyü 278 Ada 27 Parsel, Kırıkkale İli Merkez İlçesi, Karacali Köyü 5832 Ada 6 Parsel, Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Karacali Mahallesi 5832 Ada 7 Parsel, Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Karacali Mahallesi 137 Ada 441 Parsel, Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Karacali Mahallesi 307 Ada 42 Parsel, Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Karacali Köyü 195 Ada 34 Parsel, Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Kurtuluş 2.Kısım Mahallesi 1458 Ada 32 Parsel, Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Kurtuluş 2.Kısım Mahallesi 1458 Ada 36 Parsel, Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Kurtuluş 2.Kısım Mahallesi 1458 Ada 37 Parsel,Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Kurtuluş 2.Kısım Mahallesi 1458 Ada 39 Parsel sayılı taşınmazlar bakımından davanın feragat nedeniyle REDDİNE, karar verilmiştir. Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.10/06/2025