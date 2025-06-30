KIRKAĞAÇ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KIRKAĞAÇ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda tabloda bilgileri yazılı olan taşınmazlar ile ilgili olarak

a) Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde), iş bu tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlerine idare yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz,

b) Açılacak bu davalara husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi' ne yöneltilmesi gerekeceği,

c) Kamulaştırma kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde) kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda davası açtığınız takdirde dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan kurumun talebi üzerine davacı kurum adına mülkiyet ve irtifak hakkının tescil edileceği,

d) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin adınıza Kırkağaç Vakıfbank'a yatırılacağı,

e) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmeniz,f) Bu konuda hak iddia eden kimselerin mahkememize müracaat etmeleri 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.22/05/2025 S.No Esas No Davalılar Taşınmaz Bilgileri Kamulaştırma Taşınmazın Duruşma Alanı Alanı Tarihi

1 2025/241 1-Kasım Göktaş

2-Fatma Göktaş

3-Nurgül Demir

4-Sadettin Göktaş

5-Kamil Göktaş

6-İsa Göktaş Manisa İli Kırkağaç İlçesi Dualar Mahallesi 131 ada 3 parsel sayılı taşınmaz 102,52 m² İrtifak 1.791,22m2 13/06/2025 2 2025/242 Kasım Altın Manisa İli Kırkağaç İlçesi Dualar Mahallesi 126 ada 16 parsel sayılı taşınmaz 335,15 m² İrtifak 1.924,41 m² 17/06/2025 3 2025/243 1-Raşit Demir

2-Mustafa Demir

3-Ayşe Esen Manisa İli Kırkağaç İlçesi Dualar Mahallesi 124 ada 8 parsel sayılı taşınmaz 234,71m² İrtifak 2.840,76 m² 13/06/2025 4- 2025/244 1-Ayşe Maya

2-Mehmet Ali Çakmak Manisa İli Kırkağaç İlçesi Dualar Mahallesi 123 ada 3 parsel sayılı taşınmaz 2,25 m² mülkiyet

117,70 m² irtifak 1.880,90 m² 17/06/2025 5 2025/245 1-Mustafa Bayram

2-Nureddin Bayram

3-Ayşe Kuptan Manisa İli Kırkağaç İlçesi Dualar Mahallesi 119 ada 9 parsel sayılı taşınmaz 479,60 m² İrtifak 5.371,58 m² 13/06/2025 6 2025/257 1-Hanife Efe

2-Esma Efe

3-Veysel Efe

4-Hatice Karabıyık

5-Mustafa Efe Manisa İli Kırkağaç İlçesi Hacet Mahallesi 126 ada 23 parsel sayılı taşınmaz 1261,02 m² İrtifak 3.820,40 m² 13/06/2025 7 2025/258 1-Hanife Efe

2-Esma Efe

3-Veysel Efe

4-Hatice Karabıyık

5-Mustafa Efe

6-Recep Efe Manisa İli Kırkağaç İlçesi Hacet Mahallesi 126 ada 31 parsel sayılı taşınmaz 5,80 m²

Mülkiyet

456,91 m²

İrtifak 1.165,06 m² 17/06/2025 8 2025/259 1-Emine Efe

2-Dudu Sarı

3-İrfan Sarı

4-İsmail Sarı

5-Erdoğan Sarı

6-Halil İbrahim Efe

7-Ayşe Koca

8-Hanife Karabıyık

9-Dudu Aslan

10-Emine Pilas

11-Mehmet Efe

12-Mustafa Efe

13-Ayşe Efe Manisa İli Kırkağaç İlçesi Hacet Mahallesi 126 ada 29 parsel sayılı taşınmaz 199,26 m² İrtifak 1.464,12m² 13/06/2025 9 2025/260 1-Mustafa Efe

2-Elif Kaya

3-Hatice Efe

4-Emine Efe

5-Yakup Efe Manisa İli Kırkağaç İlçesi Hacet Mahallesi 126 ada 34 parsel sayılı taşınmaz 0,36 m²

İrtifak 984,29 m² 17/06/2025