T.C. KIRŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/191 Esas

Davacı Fatma Oğuzhan Turan Oğuzhan ve Serkan Oğuzhan tarafından dahili davalı Yusuf Karahan ve diğerleri aleyhine açılan Muhtesat aidiyetinin tespitine ilişkin davanın mahkememizde yapılan açık duruşması sonunda; ön inceleme tensip zaptı ve yeni ön inceleme gününü bildirir duruşma zaptının tebliği için ilgili konsolosluklara Ayazılan müzekkerelere davalının teslim almaması nedeniyle bila ikmal gönderildiği ve 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28.maddesi uyarınca yapılan adres araştırmasında da sonuç alınamamış olup, aynı kanunun 28. ve 29. maddeleri uyarınca ilanen tebliğine karar verilerek;

İlan tarihinden itibaren Belirlenen gün ve saatte duruşmada sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, karşı tarafın duruşmaya gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiz, tebliğden itibaren İKİ HAFTALIK KESİN SÜRE içerisinde dilekçelerinizde gösterdiğiniz, henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla gerekli açıklamayı yapmanız, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ve ön inceleme duruşma günü olarak 25/12/2026 günü saat: 10:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde 6100 sayılı HMK'nın ilgili maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ihtarı, 429***938TC kimlik nolu Yusuf KARAHAN' a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.