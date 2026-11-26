T.C.

KOCAELİ

5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ



DOSYA NO : 2025/783 Esas

KARAR NO : 2026/479



DAVACI : K,.H.

SANIK :SERKAN ÖZÇİFTÇİ



T.C. Kimlik No: 18376788064

İsmail ve Remziye oğlu 07/11/1996 İzmit doğumlu. Çorum ili Merkez, Seydim mah./köyü nüf. Kayıtlı. Halen Yavruturna mahallesi, Fıat Yılmaz Çakıroğlu Sokak no; 1 İç kaı no; 5 Merkez/Çorum adresinde oturur.



SUÇ :Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık

SUÇ TARİHİ : 04/02/2024

SUÇ YERİ : KOCAELİ

KARAR TARİHİ : 16/06/2026

VERİLEN HÜKÜM : Mahkumiyet



Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan sanık İsmail ve Remziye oğlu,23/07/1982 doğumlu, Çorum Merkez nüfusuna kayıtlı SERKAN ÖZÇİFTÇİ hakkında mahkememizin 16/06/2026 tarihli 2025/783 eSAS, 2026/479 Karar sayılı ilamı ile 5 YIL HAPİS ve 78.740,00TL. Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına ilişkin gerekçeli karar tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiş olduğundan ilanen tebliğ yapılması cihetine gidilmiştir.



Gerekçeli kararın sanığa tebliği gerekmekte olduğundan, tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve yukarıda kimlik bilgileri yazılı sanığa gerekçeli kararın 7201 Sayılı Tebligat Kanunu 28 ve müteakip maddeleri gereğince Türkiye genelinde faaliyet gösteren ve tirajı 50.000 üstü olan gazetelerin birinde İLANEN TEBLİĞİNE,



İlanından itibaren 14 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içinde mahkememize yazılı dilekçe vermek veya tutanağa geçirilmek koşuluyla, Zabıt Katibine beyanda bulunmak suretiyle veya sanığın bulunduğu yer mahkemesi veya başka yer mahkemelerine dilekçe verilmesi suretiyle Sakarya Bölge Adliye Mahkemesinde İSTİNAF yolu açık olmak üzere ilgili Ceza Dairesine istinaf yasa yoluna başvurabileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları İLANEN tebliğ olunur. 23/11/2026