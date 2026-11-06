T.C.

KOCAELİ

8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İLAN



Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçundan mahkememizin 28/09/2026 tarih ve 2025/944 esas 2026/381 sayılı kararı ile 5237 Sayılı TCK nun 158/1-L-son, 62/1, 52/2, 52/4-son, 53/1, 58/6,7,8 maddelerigereğince 4 yıl 2 ay hapis ve 831.460,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına dair istinaf yasa yolu açık olmak üzere hakkında verilen kararSelahattin ve Nurten oğlu, 16/08/1999 Mersin doğumlu SAMET ÇETİN tüm aramalara rağmen bulunamamış yokluğunda verilen mahkememize ait gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebliğat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN tebliğine,

Anılan karar özetinin 7201 Sayılı Tebliğat Kanunun 31.maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 05/11/2026