KONYA 13. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

KONYA13. İCRA DAİRESİ

2025/8863 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/8863 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



TAŞINMAZIN

Konya İl, Karatay İlçe, 32406 Ada, 2 Parsel, 10 Nolu Bağımsız BölümTaşınmazın Karatay Belediyesi'nden 20.02.2018 tarih ve 2018/150-42 sayılı, 22.10.2021 tarih ve 21/540A sayılı ve 16.08.2021 tarih 21/839sayılı inşaat ruhsatları bulunmaktadır.Söz konusu binanın bulunduğu Karatay İlçesi, Ulubatlıhasan Mahallesinde hem mesken hem de aradaişyerleri bulunmaktadır. Bölgede alt yapı çalışmaları tamamlanmış olup orta rayiçli bir bölgededir. Bina şehir merkezine yakın mesafedeolup, alışveriş merkezlerine ve toplu taşıma araçları (otobüs, dolmuş) duraklarına yakın konumda bulunmaktadır. Taşınmazın ulaşım sorunuolmayıp çevre ulaşım durumu minibüs ve otobüs ile sağlanmaktadır. Parsel; Kırbaşı Caddesi, İlimbey Sokak, Kafes Sokak ve Sarıtaş Sokakarasında bulunmakta, 440 m güneybatısında Fetih Caddesi,565 m kuzeydoğusunda Başak Caddesi, 500 m güneybatısında KeçecilerCaddesi bulunmakta olup 145 m güneybatısında Karatay Belediyesi Erenler Anaokulu , 150 m güneydoğusunda Aliye Hüseyin Tekbaşİlkokulu, 125 m kuzeydoğusunda Araplar Parkı ve kuzeydoğusunda Karakayış Caddesi'ne 520 m mesafede bulunmaktadır.Taşınmazekonomik, sosyal ve kültürel yönden gelişmiş olan bir bölge içerisindedir. Taşınmazın bulunduğu yer konum olarak resmî kurumlara,alışveriş ve sosyal donatı alanlarına, eğitim kurumlarına, sağlık merkezlerine, anayollara yakın, havaalanına, büyük organize sanayibölgelerine uzak konumdadır.Ana bina 8.518,47 m2 yüzölçümlü arsanın üzerinde olup 4 bloktan (A, B, C ve D) oluşmaktadır. Kıymettakdiri taşınmazın bulunduğu D blok 3 girişten oluşmakta olup kıymet takdiri taşınmazın bulunduğu 1. Giriş binaya karşıdan bakıldığındasoldan 1. Sırada yer almak olup, bina girişi güneybatı cepheden sağlanmaktadır. D blok 1. Giriş bodrum zemin 5 normal kattanoluşmaktadır. Kıymet takdiri taşınmaz; bulunduğu D Blok 1. Girişyönünden bakıldığında sağ tarafta yer almaktadır. D blok 1. Girişbodrum katında otopark, hidrofor odası, enerji odası, jeneratör odası,güvenlik holü, sığınak; zemin katında, bina girişi ve 5 adet dükkandiğer her katta 2' şer adet daire, toplamda D Blok 1. girişte 15 adet, D blokta 39 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Binanın ana giriş kapısıcamlı alüminyum doğramadan yapılmıştır. Giriş holü ve kat holleri seramik kaplama, merdiven zeminleri ise mermer kaplama olup duvarlarsaten boyalıdır. Binanın dış cephesi mantolama üzeri dış cephe boyalı, çatısı ahşap oturtma çatı üzeri kiremit örtü yapılıdır. D blok 1. Girişte1 adet asansör bulunmakta olup, bina çekme mesafelerine uygun olarak inşa edilmiş ve etrafta yapılaşma tamamlanmıştır. Bina 8 yıllık olup,parselin bahçesinde yeşillendirme yapılmış, gezinti alanları ham beton ve parsel etrafı beton duvar üzeri tel çit ile çevrili vaziyettedir.Kıymettakdiri yapılan, 10 bağımsız bölüm nolu daire; 5. katta, D blok 1. girişine göre sağ tarafta olup yüzölçümü yaklaşık brüt 138,99 m2,(duvarlar, balkonlar, havalandırma ve baca boşlukları vb.) bölümler düşüldükten sonra kalan Net(Faydalı)iç kullanım alanı ise; 107,46 m2'dir. Daire de 3 oda, 1 salon, mutfak, antre, hol, lavabo-wc, banyo, duş ve 2 adet balkonun bulunduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz 1. Sınıf yapıve işçilik kalitesindedir.Dairenin ana giriş kapısı çelik kapıdır. Daire iç kapıları amerikan panel doğrama kapı, pencereleri i, 138,99 m2yüzölçümü, 43200/5760000 arsa payı, Ulubatlıhasan Mahallesi, Kırbaşı Caddesi, No: 125D/10Karatay/ Konya Karatay / KONYA adresliTapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Tapu takyidatı üzerinde 6306 sayılı kanun gereğince riskli yapıdır ve Aile konutudur

beyanları bulunmaktadır.



Yüzölçümü : 138,99 m2

Arsa Payı : 43200/5760000

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2026 - 10:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2026 - 10:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2026 - 10:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2026 - 10:09

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.