KONYA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

KONYA5.

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU



2026/9 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, UZUNHARMANLAR Mahalle/Köy, 3840 Ada, 101 Parsel, 17 BB taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Yüzölçümü : 143 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 5.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibi



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 11:17

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 11:17 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 11:17

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 11:17

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.