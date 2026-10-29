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        KONYA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

        İlandır
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 23:50
        T.C.
        KONYA
        5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2021/349 Esas

        İLAN

        DAVALI : AYŞE KARABULUT-36064886236

        Mahkememize açılan ve görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle;Davaya konu edilen Konya ili Meram ilçesi Karahüyük mahallesi 27569 ada 7 parselde kayıtlı taşınmazın satışı için mahkememize açılan davada verilen ara karar gereği adresinize çıkartılan tebligatlardan bir netice alınamadığından gerekçeli karar evrakının ilanen tebligat yolu ile yapılmasına karar verilmiştir.

        İş bu ilan Konya 5. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2021/349 Esas, 2025/1776 Karar sayılı Kararının tebliği yerine geçmek üzere ilan (tebliğ) tarihinden itibaren 2 haftalık süre içeresinde itirazlarınızı bildirmediğiniz taktirde kararın kesinleşeceği İHTAREN TEBLİĞ OLUNUR.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02580290