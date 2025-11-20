Habertürk
        KORDON VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

        İlandır
        Giriş: 21.11.2025 - 00:00
        KORDON VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
        Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Kordon Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Kordon Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
        Vergi Kimlik No T.C.Kimlik No Ad Soyad / Unvan İhbarname Fiş No Vergilendirme Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Vergi Tutarı Ceza V. Kodu Ceza Tutarı Adres
        035****280 AKSENSÖR İNŞAAT TEKSTİL ELEKTRİK YEDEK PARÇA ORMAN ÜRÜN.TED.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 2025100113NJQ0000005 202301202312 0010 0010 3.576.383,71 3080 10.729.151,13 MİMAR SİNAN MAH. 1429 SK. MURAT 2 /1A 1A KONAK İZMİR
        035****280 AKSENSÖR İNŞAAT TEKSTİL ELEKTRİK YEDEK PARÇA ORMAN ÜRÜN.TED.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 2025100113NJQ0000004 202304202306 0033 0033 2.141.324,84 3080 6.423.974,52 MİMAR SİNAN MAH. 1429 SK. MURAT 2 /1A 1A KONAK İZMİR
        035****280 AKSENSÖR İNŞAAT TEKSTİL ELEKTRİK YEDEK PARÇA ORMAN ÜRÜN.TED.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 2025100113NJQ0000008 202307202309 0033 0033 809.782,94 3080 2.429.348,82 MİMAR SİNAN MAH. 1429 SK. MURAT 2 /1A 1A KONAK İZMİR
        519****535 164*****282 ERCÜMENT KARAOĞLAN 2025101513NJV0000005 202301202312 3080 0,00 3080 5.612.742,64 HALKAPINAR MAH. 1203/11 SK. K.HASAN ATLI İŞMERK. 4 525 KONAK İZMİR
        519****535 164*****282 ERCÜMENT KARAOĞLAN 2025101513NJV0000019 202301202312 3080 0,00 3080 3.605.512,42 HALKAPINAR MAH. 1203/11 SK. K.HASAN ATLI İŞMERK. 4 525 KONAK İZMİR
        619****510 MERY OTOMOTİV LOJİSTİK İNŞAAT PEYZAJ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2024122513NJW0000001 202301202312 0010 0010 3.567.493,61 3080 10.702.480,83 KÜLTÜR MAH. TALATPAŞA BLV. M.RAGIP 68 11 KONAK İZMİR
        619****510 MERY OTOMOTİV LOJİSTİK İNŞAAT PEYZAJ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2024122513NJW0000003 202307202309 0033 0033 2.853.994,89 3080 8.561.984,67 KÜLTÜR MAH. TALATPAŞA BLV. M.RAGIP 68 11 KONAK İZMİR
        619****510 MERY OTOMOTİV LOJİSTİK İNŞAAT PEYZAJ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2024122513NJW0000008 202307202307 0015 0015 1.969.634,27 3080 5.908.902,81 KÜLTÜR MAH. TALATPAŞA BLV. M.RAGIP 68 11 KONAK İZMİR
        619****510 MERY OTOMOTİV LOJİSTİK İNŞAAT PEYZAJ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2024122513NJW0000002 202304202306 0033 0033 1.262.244,62 3080 3.786.733,86 KÜLTÜR MAH. TALATPAŞA BLV. M.RAGIP 68 11 KONAK İZMİR
        619****510 MERY OTOMOTİV LOJİSTİK İNŞAAT PEYZAJ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2024122513NJW0000007 202306202306 0015 0015 994.319,06 3080 2.982.957,18 KÜLTÜR MAH. TALATPAŞA BLV. M.RAGIP 68 11 KONAK İZMİR
        619****510 MERY OTOMOTİV LOJİSTİK İNŞAAT PEYZAJ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2024122513NJW0000006 202305202305 0015 0015 878.053,97 3080 2.634.161,91 KÜLTÜR MAH. TALATPAŞA BLV. M.RAGIP 68 11 KONAK İZMİR
