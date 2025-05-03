KORGAN ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

KORGAN ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLÂN



ESAS NO :2023/360

KARAR NO:2024/333



Mahkememizin 29.11.2024 tarih ve 2023/360 Esas, 2024/333 Karar sayılı kararı ile GULBAKHOR RAKHMONOVA hakkında hakaret ve tehdit suçlarından yapılan yargılama neticesinde sanığın TCK 125/1 maddesi ve TCK'nin 106/1-1. maddesi uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ve sanığın 5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına karar verildiği, sanık GULBAKHOR RAKHMONOVA'ya gerekçeli kararın tebliğ edilemediği, yapılan kolluk araştırmasında şahsın ikamet adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla; 7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince gerekçeli kararın ilânen tebliğine, aynı yasanın 31. maddesi gereğince ilâmın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren iki haftalık yasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak, beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile yapılacak başvuru ile Samsun Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere, istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı hususu ilânen tebliğ olunur.