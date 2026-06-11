KÜÇÜKÇEKMECE 10. AİLE MAHKEMESİ

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KÜÇÜKÇEKMECE 10. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/123 Esas

KARAR NO : 2026/165



DAVALI ANASTASIIA MAKAROVA ' YA İLANEN TEBLİGAT



Davacı CENGİZ KIZILCIKLI tarafından davalı ANASTASIIA MAKAROVA aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılanyargılaması sonunda; Mahkeme dosyasının 11/03/2026 tarihinde karara çıkmış olup, davalı ANASTASIIA MAKAROVA' nın yapılan araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden verilen hükmün ilan yolu ile tebliğ edilmesine karar verilmiş olup;

Mahkememizin 11/03/2026 tarih 2025/123 esas 2026/165 karar sayılı kararının hüküm kısmında;

"HÜKÜM : Gerekçesi Yukarıda Açıklandığı Üzere;

1-DAVANIN KABULÜ ile, TEKİRDAĞ ili, MARMARAEREĞLİSİ ilçesi, YENİÇİFTLİK mah/Köyü, CN:7, HANE: 433,BSN:13 'de nüfusa kayıtlı, VELİ ve ZÜMRÜT oğlu, 29/03/1971 doğumlu, 70300025850 TCKN Davacı CENGİZ KIZILCIKLI ile EDUARD ve TATIANA kızı, 20/03/1990 doğumlu, 99911072862 Yabancı Kimlik Numaralı ANASTAIIA MAKAROVA'nın TMK 166/1 Maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Davacı taraf tazminat taleplerinden vazgeçtiğinden bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

3-Davacı taraf vekalet ücreti taleplerinden feragat ettiğinden bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

4-Alınması gerekli 116,60 TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye irad kaydına,

5-Yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

6-Artan gider avansının kararın kesinleşmesinden sonra taraflara iadesine,

Dair; davacı ve davacı vekilinin yüzüne karşı verilen kararın taraflara tebliğ tarihinden itibaren İKİ HAFTA içerisinde mahkememize veya bulunulan yer Aile Mahkemesi'ne verilecek dilekçe veya zabıt katibine sözlü beyanın tutanağa bağlanması suretiyle İstanbul Bölge Adliyesine İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı" şeklinde karar verilmiş olup, ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra kararın davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde Mahkememiz aracılığı ile istinaf talebinde bulunabileceği, aksi takdirde hükmün kesinleşeceği davalı ANASTASIIA MAKAROVA' ya tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 03/06/2026