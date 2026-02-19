KÜÇÜKÇEKMECE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

KÜÇÜKÇEKMECE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/1687 Esas

KARAR NO : 2026/93



Bakırköy 9.Sulh Hukuk Mahkemesinin 31/03/2021 tarih, 2021/239 Esas 2021/276 Karar sayılı kararı ile Düzenleme Şeklinde Vasiyetname tanzim ettiren baba adı Abdülkadir Zeki, anne adı Fatma Melek, doğum tarihi 18/12/1936 olan 45*****834 T.C kimlik numaralı Yüksel YAVUZEŞ isimli kişinin 30/07/2024 tarihinde vefat ettiği ve düzenlenen vasiyetnamesinin mirasçılarına açılıp okunması talep ve ihbar olunmuş,

Müteveffa tarafından düzenlenen vasiyetname ile "Ben İstanbul Sultanahmet buhara tekkesinde doğdum, Babaannem ve dedem de orada yaşamış, ben de orda yaşadım, yaklaşık 5 - 6 yaşına kadar orada yaşadım, daha sonra oradan ayrıldım, Buhara tekkesi sahipsiz diye ensar vakfı el koymuş, Buhara tekkesine yönelik eski osmanlı tapusunu araştırıyoruz, bulunca tapu iptal ve tescil davası açacağız ben bu buhara tekkesindeki haklarımı manevi oğlum olan 14******026 T.C. Kimlik numaralı Harun AYNACI'ya bırakıyorum, başkaca bilmediğim bir taşınmaz çıkarsa bu taşınmazlar ve Türkiye Cumhuriyeti bankaları nezdinde bulunması muhtemel tüm hesaplarda Türk lirası ve yabancı cins paraların da14*****026 T.C. Kimlik numaralı Harun AYNACI'ya bırakıyorum, Son istek ve arzularım bunlardan ibarettir." şeklinde vasiyet edildiği ve mahkememizce yapılan yargılama sonunda verilen 05/02/2026 tarih ve 2024/1687 Esas 2026/93 Karar sayılı ilamı ile;

HÜKÜM :

ASIL MAHKEMEMİZ 2024/1687 ESAS ve BİRLEŞLEN KÜÇÜKÇEKMECE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNİN 2025/16 ESAS SAYILI DOSYASI YÖNÜNDEN;

Davanın KABULÜ ile,

1-Müteveffa Yüksel Yavuzeş tarafından düzenlenmiş olan Bakırköy 9. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2021/239 Esas 2021/276 Karar sayılı kararı ile düzenleme şeklinde vasiyetnamenin tüm mirasçılara tebliğ edilmiş olmakla TMK'nın 596. maddesi gereğince AÇILMIŞ SAYILMASINA,

2-Mirasta hak sahibi olan her bir mirasçıya TMK 597 maddesi gereğince gideri terekeye ait olmak üzere, vasiyetnamenin birer örneğinin tebliğine ve kendilerine kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde, kimseye atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu gösteren belge verilmesine,

3-Dava ihbar mahiyetinde olduğundan harç ve masraf alınmasına yer olmadığına,

4-Müteveffa Yüksel Yavuzeş tarafından düzenlenmiş olan Bakırköy 9. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2021/239 Esas 2021/276 Karar sayılı kararı ile düzenleme şeklinde vasiyetnamenin Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürlüğü kasasında muhafazasına,

Dair vasiyet alacaklısının yüzüne karşı kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süresi içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesi nezdinde İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere verilen karar verilmiş, mirasçılardan 45******032 T.C. Kimlik numaralı Mehmet Recep ve Hikmet kızı, 03/07/1901 doğumlu FATMA NAİME'ye ve 45******590 T.C. Kimlik numaralı Hacı Sinan ve Zeynep oğlu, 01/07/1874 doğumlu MEHMET RECEP'e karar tebliğ edilememiş ve yaptırılan araştırmalar ile de bu mirasçının herhangi bir adresi tespit edilemediğinden mirasçılar Fatma Naime ve Mehmet Recep'e vasiyetname içeriği ve gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,

İşbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğinden itibaren 2 hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine hitaben yazılacak dilekçe ile istinaf edilmediği takdirde kararın bu hali ile kesinleşeceği,45******032 T.C. Kimlik numaralı Mehmet Recep ve Hikmet kızı, 03/07/1901 doğumlu FATMA NAİME'ye ve 45******590 T.C. Kimlik numaralı Hacı Sinan ve Zeynep oğlu, 01/07/1874 doğumlu MEHMET RECEP'e GEREKÇELİ KARAR ile VASİYETNAME İÇERİĞİ tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 17/02/2026