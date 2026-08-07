KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ HİZMET SINIRLARI İÇİNDE

KAYNAĞINDA AYRI TOPLANAN, AHŞAP ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKININ SATIŞA SUNULMASI İLANI İşin Niteliği Süresi Başlama ve Bitirme Tarihi İşin Yapılacağı Yer Tahmin Edilen Bedeli (TL) Geçici Teminat %3 (TL) İlan şekli ve Adedi İhale Usulü İhale Tarihi ve Saati Küçükçekmece Belediyesi Hizmet Sınırları İçinde Kaynağında Ayrı Toplanan, Ahşap Atıklarının Değerlendirilmesi Hakkının Satışa Sunulması 24 AY 01.09.2026/

31.08.2028 Küçükçekmece Belediyesi Hizmet Sınırları 1.200.000 TL+KDV 36.000 TL Metropol Sınırları içerisinde 1 yerel gazete ve 1 yerel internet sitesinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca “AÇIK TEKLİF USULÜ” 18.08.2026 SALI

10:00 1.İhalenin Yapılacağı Yer: Küçükçekmece Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No:10 Kat:1 34303 Küçükçekmece/İSTANBUL

2.İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler; Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgâh belgesi, 2026 yılı içinde ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış gerçek/tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri, nüfus cüzdanı fotokopisi ve en son tescile ait Ticari Sicil Gazetesi aslı, İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a), (b). (c) ve (d)’ deki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, Muhammen bedelin % 3’ü oranındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuzun aslı, Küçükçekmece Belediyesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi Dairesine borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı, Temsil durumunda noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri, İsteklinin geri kazanım tesisine ait Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca verilmiş izin lisans belgeleri, İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanan İhale dokümanı ve ihale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuzun aslı, belgelerinin ibrazı zorunludur. 3. İş bu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.

4.İhale dokümanı Temizlik İşleri Müdürlüğünden 1.000,00.-TL (Bin Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.

5. İsteklilerin 18.08.2026 Salı günü saat 10:00’da istenilen evraklarla birlikte Küçükçekmece Belediyesi Ana Hizmet Binası, 1. Kat Encümen Toplantı Salonu’nda hazır bulunmaları gerekmektedir.

6.İhale komisyonu, ilan gününe kadar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.





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