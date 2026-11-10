Örnek No:55*

T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

İCRA DAİRESİ

2026/13293 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/13293 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul ili, Avcılar ilçesi, Firüzköy Mah., 629 Ada, 6 Parsel sayılı ve arsa vasfındaki taşınmaz borçlu adına kayıtlıdır. Tapu kaydı ve ekli çapı mahalline uygulandığında çapının zeminine uygun olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz: İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Tahtakale mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi,629ada, 6 parsel sayılı 177,68 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazdır. Parsel üzerinde herhangi bir yapı ve müştemilatın olmadığı olduğu, arsanın boş ve ana cadde üzerinde ve çevresinde lüks sitelerin olduğu görülmüştür. Arsanın ana caddeye cephesi olduğu ana cadde üzerinde mağazalar ve dükkanlar olduğu görülmüştür. Arsanın bulunduğu çevrede günlük yaşam ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte ticari alanlar mevcut olup, yakın çevrede marketler, bakkallar, fırınlar, eczaneler ve çeşitli perakende satış noktaları bulunmaktadır. Arsanın merkezi ve belediyenin tüm hizmetlerinden faydalanan bir konumda olduğu tespit edilmiştir.İmar durumuna göre Emsal:2,00 Bina yüksekliği Serbest Ticaret alanında kalmaktadır .Arsa Avcılar kaymakamlığına 16,00 km, Avcılar Devlet Hastanesine 17,00 km mesafededir

Adresi : Tahtakale Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi,629Ada, 6 Parsel Avcılar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 177,68 m2

İmar Durumu: İstanbul İli, Avcılar ilçesi, Tahtakale Mahallesi, 629 ada, 6 parsel 30.09.2013 tasdik tarihli ISPARTAKULE TOPLU KONUT ALANI REVİZYON VE İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI kapsamında Emsal:2,00 Bina yüksekliği Serbest Ticaret alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 10.660.800,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 14:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 14:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2027 - 14:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2027 - 14:59

05/11/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.