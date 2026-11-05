KURTALAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

KURTALAN

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/228 Esas 20.10.2026

Konu: İlanen Tebligat.

İLAN

Sayın Cengiz AKSAN



Davacı Kudret Erbek ile Davalı Çetin Aksan, Abdulbaki Aksan, Resul Aksan ve Mehmet nedim Aksan aleyhine açılan Vekaleti kötüye kullanma nedeniyle tapu iptali ve tescili davanın 23/09/2026 tarihli celsede belirtildiği üzere dahili davalıya dava dilekçesi ve tensip zaptı ekli şerhli ilanen tebligat yapılmasına,karar verilmiş olup,

İş builan metnine ekli tensip zaptı ile dava dilekçesi ile mahkememizce yapılan 23/09/2026 tarihli celsede belirtildiği üzere,

Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceğiniz,

Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz,

Dava dilekçesine, tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermeniz, bu süre içinde ilk itirazlarınızı sunmanız, bu süre içerisinde cevap vermeniz imkansız ise yine 2 hafta içerisinde mahkemeye başvurmanız halinde bir defaya mahsus ve 1 ayı geçmemek üzere ek süre verilebileceği, cevap vermediğiniz taktirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dilekçede ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız ihtar olunur. HMK 122,127,128

İş bu ilanın gazete ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra dahili davalı Cengiz Aksan'a tebliğ edilmiş sayılacağı Tebligat Kanununun 28. Maddesi gereğince tebliği ilan olunur. 20/10/2026