KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
|Esas No
|Kamulaştırılan Taşınmazın
Bulunduğu Yer
|Kamulaştırılacak Alan
|Malik Bilgileri
|2024/511
|Kütahya Merkez İnköy Mahallesi 5277 ada 200 parsel 2.337,67 m2 yüzölçümlü tarla
|2.337,67m2
|Ayşe Tekin ve müş.
|2024/513
|Kütahya Merkez Çalca Mahallesi 6270ada 6 parsel 995,76m2 yüzölçümlü tarla
|995,76 m2
|Azime Çınar ve müş.
|2024/515
|Kütahya Merkez Çalca Mahallesi 6270ada 3 parsel 5.539,30 m2 yüzölçümlü tarla
|5.503,74m2
|Musa Yakan ve müş.
|2024/517
|Kütahya Merkez İnköy Mahallesi 5277 ada 199 parsel 4.554,44 m2 yüzölçümlü tarla
|4.554,44m2
|Ahmet Akkuş ve müş.
|2024/519
|Kütahya Merkez Çalca Mahallesi 6270ada 1 parsel 6.844,86 m2 yüzölçümlü tarla
|6.732,59m2
|Mustafa Esen ve müş.
|2024/521
|Kütahya Merkez Çalca Mahallesi 6270ada 8 parsel 3.049,04m2 yüzölçümlü tarla
|3.049,04m2
|Şerife Altınok ve müş.
|2024/523
|Kütahya Merkez Çalca Mahallesi 6270ada 106 parsel 1.553,19m2 yüzölçümlü tarla
|1.553,19m2
|Mehmet Ali Çakır ve müş.
|2024/525
|Kütahya Merkez İnköy Mahallesi 5277 ada 191 parsel5.299,35 m2 yüzölçümlü tarla
Kütahya Merkez İnköy Mahallesi 5277 ada 203 parsel 1.499,116 m2 yüzölçümlü tarla
|5.299,35m2
1.499,16m2
|Mehmet Sert ve müş.
|2024/531
|Kütahya Merkez Çalca Mahallesi 4620ada 5 parsel 2.126,53m2 yüzölçümlü tarla
|2.126,53m2
|Ayşe Akkurt ve müş.
Davacı Kütahya İl Özel İdaresi vekili tarafından mahkememizin yukarıda belirtilen esas numaralarında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla, Kamulaştırılacak taşınmazların malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı (KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ) kurumu husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurumu adına tescil edileceği, Duruşmanın 31/10/2024 günü saat 10:00'dan itibaren yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ve ilgililere ilanen tebliğ olunur.17/09/2024