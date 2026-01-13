KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü vekili tarafından mahkememizin yukarıda belirtilen esas numaralarında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,
Kamulaştırılacak taşınmazların malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden MALİYE HAZİNESİ adına tescil edileceği,
Duruşmanın 24/03/2026 günü saat 10:00'dan itibaren yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ve ilgililere ilanen tebliğ olunur. 07/01/2026
|Esas No
|Kamulaştırılan Taşınmazın
Bulunduğu Yer
|Takdir edilen m2 bedeli
|Kamulaştırılacak Alan
|Malik Bilgileri
|2025/511
|Kütahya Merkez Bozcahöyük Köyü 108 ada 58 parsel 1.145,25 m² yüzölçümlü tarla
|51.536,25TL
|1.145,25m2
|ZEYNEP İŞLEK VE
MÜŞTEREKLERİ
|2025/512
|Kütahya Merkez Bozcahöyük Köyü 108 ada 236parsel 860,01 m² yüzölçümlü tarla
|38.700,45TL
|860,01m²
|AHMET İŞCAN VE MÜŞTEREKLERİ
|2025/513
|Kütahya Merkez Bozcahöyük Köyü 108 ada 334 parsel 101,31 m² yüzölçümlü tarla
|4.558,95TL
|101.31m2
|SIDDIKA ERDEN VE MÜŞTEREKLERİ
|2025/514
|Kütahya Merkez Bozcahöyük Köyü 108 ada 337 parsel 658,79 m² yüzölçümlü tarla
|29.645,55TL
|658,79m2
|AHMET ERDEN VE MÜŞTEREKLERİ
|2025/515
|Kütahya Merkez Kınık Köyü 189 ada 37 parsel 1.333,06m² yüzölçümlü tarla
|60.087,70TL
|1.333,06m2
|HASAN KAYARVE MÜŞTEREKLERİ
|2025/516
|Kütahya Merkez Bozcahöyük Köyü 108 ada 276parsel 1.421,08 m² yüzölçümlü tarla
|63.948,60TL
|1.421,08m2
|ÖMER İZGİ VE MÜŞTEREKLERİ
|2025/517
|Kütahya Merkez Bozcahöyük Köyü 108 ada 60parsel932,50m² yüzölçümlü tarla
|41.962,50TL
|932,50m2
|HATİCE ERİKLİ VE MÜŞTEREKLERİ
|2025/544
|Kütahya Merkez Bozcahöyük Köyü 136 ada 4 parsel 5.614,70 m² yüzölçümlü tarla
|252.661,50TL
|5.614,70m2
|HASİBE GÖZE
|2025/545
|Kütahya Merkez Bozcahöyük Köyü 138 ada 68parsel 4.584,42 m² yüzölçümlü tarla
|206.298,90TL
|4.584,42m2
|HASİBE GÖZE
|2025/547
|Kütahya Merkez Bozcahöyük Köyü 138 ada 90parsel 3.943,15 m² yüzölçümlü tarla
|177.791,75TL
|3.943,15m2
|ZEYNEP İŞLEK VE MÜŞTEREKLERİ
|2025/549
|Kütahya Merkez Kınık Köyü 188 ada 71parsel 1.195,62 m² yüzölçümlü tarla
|53.802,90TL
|1.195,62m2
|İNAYET KAYAR VE MÜŞTEREKLERİ
|2025/550
|Kütahya Merkez Bozcahöyük Köyü 138 ada 74parsel 5.481,78 m² yüzölçümlü tarla
|246.730,10TL
|5.481,78m2
|ZEYNEP İŞLEK VE MÜŞTEREKLERİ
|2025/553
|Kütahya Merkez Bozcahöyük Köyü 188 ada 109parsel 3.217,42 m² yüzölçümlü tarla
|144.783,90TL
|3.217,42m2
|KADRİYE KONUK VE MÜŞTEREKLERİ
|2025/554
|Kütahya Merkez Ağızören Köyü 143 ada 54 parsel 294,64m² yüzölçümlü tarla
|13.258,80TL
|294,64m2
|HASAN HÜSEYİN AYDIN
|2025/555
|Kütahya Merkez Ağızören Köyü 145 ada 26parsel 2.148,92 m² yüzölçümlü tarla
|96.751,40TL
|2.148,92m2
|GÜLSÜM ÜNLÜ
|2025/557
|Kütahya Merkez Ağızören Köyü 146 ada 342parsel 1.518,45 m² yüzölçümlü tarla
|68.680,25TL
|1.518,45m2
|ŞERİFE DOĞAN