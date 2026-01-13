KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü vekili tarafından mahkememizin yukarıda belirtilen esas numaralarında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,

Kamulaştırılacak taşınmazların malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden MALİYE HAZİNESİ adına tescil edileceği,

Duruşmanın 24/03/2026 günü saat 10:00'dan itibaren yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ve ilgililere ilanen tebliğ olunur. 07/01/2026

Esas No Kamulaştırılan Taşınmazın

Bulunduğu Yer Takdir edilen m2 bedeli Kamulaştırılacak Alan Malik Bilgileri 2025/511 Kütahya Merkez Bozcahöyük Köyü 108 ada 58 parsel 1.145,25 m² yüzölçümlü tarla 51.536,25TL 1.145,25m2 ZEYNEP İŞLEK VE

MÜŞTEREKLERİ 2025/512 Kütahya Merkez Bozcahöyük Köyü 108 ada 236parsel 860,01 m² yüzölçümlü tarla 38.700,45TL 860,01m² AHMET İŞCAN VE MÜŞTEREKLERİ 2025/513 Kütahya Merkez Bozcahöyük Köyü 108 ada 334 parsel 101,31 m² yüzölçümlü tarla 4.558,95TL 101.31m2 SIDDIKA ERDEN VE MÜŞTEREKLERİ 2025/514 Kütahya Merkez Bozcahöyük Köyü 108 ada 337 parsel 658,79 m² yüzölçümlü tarla 29.645,55TL 658,79m2 AHMET ERDEN VE MÜŞTEREKLERİ 2025/515 Kütahya Merkez Kınık Köyü 189 ada 37 parsel 1.333,06m² yüzölçümlü tarla 60.087,70TL 1.333,06m2 HASAN KAYARVE MÜŞTEREKLERİ 2025/516 Kütahya Merkez Bozcahöyük Köyü 108 ada 276parsel 1.421,08 m² yüzölçümlü tarla 63.948,60TL 1.421,08m2 ÖMER İZGİ VE MÜŞTEREKLERİ 2025/517 Kütahya Merkez Bozcahöyük Köyü 108 ada 60parsel932,50m² yüzölçümlü tarla 41.962,50TL 932,50m2 HATİCE ERİKLİ VE MÜŞTEREKLERİ 2025/544 Kütahya Merkez Bozcahöyük Köyü 136 ada 4 parsel 5.614,70 m² yüzölçümlü tarla 252.661,50TL 5.614,70m2 HASİBE GÖZE 2025/545 Kütahya Merkez Bozcahöyük Köyü 138 ada 68parsel 4.584,42 m² yüzölçümlü tarla 206.298,90TL 4.584,42m2 HASİBE GÖZE 2025/547 Kütahya Merkez Bozcahöyük Köyü 138 ada 90parsel 3.943,15 m² yüzölçümlü tarla 177.791,75TL 3.943,15m2 ZEYNEP İŞLEK VE MÜŞTEREKLERİ 2025/549 Kütahya Merkez Kınık Köyü 188 ada 71parsel 1.195,62 m² yüzölçümlü tarla 53.802,90TL 1.195,62m2 İNAYET KAYAR VE MÜŞTEREKLERİ 2025/550 Kütahya Merkez Bozcahöyük Köyü 138 ada 74parsel 5.481,78 m² yüzölçümlü tarla 246.730,10TL 5.481,78m2 ZEYNEP İŞLEK VE MÜŞTEREKLERİ 2025/553 Kütahya Merkez Bozcahöyük Köyü 188 ada 109parsel 3.217,42 m² yüzölçümlü tarla 144.783,90TL 3.217,42m2 KADRİYE KONUK VE MÜŞTEREKLERİ 2025/554 Kütahya Merkez Ağızören Köyü 143 ada 54 parsel 294,64m² yüzölçümlü tarla 13.258,80TL 294,64m2 HASAN HÜSEYİN AYDIN 2025/555 Kütahya Merkez Ağızören Köyü 145 ada 26parsel 2.148,92 m² yüzölçümlü tarla 96.751,40TL 2.148,92m2 GÜLSÜM ÜNLÜ 2025/557 Kütahya Merkez Ağızören Köyü 146 ada 342parsel 1.518,45 m² yüzölçümlü tarla 68.680,25TL 1.518,45m2 ŞERİFE DOĞAN