KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/429 Esas

KARAR NO : 2025/70

Davacı KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından davalı Hasibe AYDIN vd. aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davalı Hasibe AYDIN'ın bildirilen ve mahkememizce tespit edilen adreslerine yapılan tebligatların iade edilmesi ve yapılan adres araştırmasında da bir netice alınamaması nedeniyle davalıya gerekçeli karar evrakının ve davacı Kütahya Belediye Başkanlığının istinaf kanun yoluna başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup,HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜ ile,

-Kütahya ili MerkezYıldırım Beyazıt Mahallesi 804 ada 45 parsel (ifrazen 804 ada A1 ve A2 parsel) sayılı taşınmazın fen bilirkişisi Ahmet Uslu'nun 05/12/2024 tarihli raporu ve ekli krokisinde A1 ve A2 ile gösterilen 359,48 m2 yerindavalılar adına olan olan tapu kaydının iptali ile davacı adına TESCİLİNE,

-Fen bilirkişisi Ahmet Uslu'nun 05/12/2024 tarihli raporunun ve krokilerinin kararın eki sayılmasına,

-Kütahya ili Merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 804 ada 45 parsel (ifrazen 804 ada A1 ve A2 parsel) sayılı taşınmazın 359,48 m2'lik kısmının kamulaştırma bedelinin 330.597,45 TL olarak TESPİTİNE,

Dair; Tescil hükmü yönünden KESİN, bedel yönünden gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde tarafların verecekleri dilekçe ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'nde İstinaf Yolu açık olmak üzere 13/02/2025 tarihinde karar verilmiş olup, gerekçeli karar ve davacı Kütahya Belediye Başkanlığının istinaf kanun yoluna başvuru dilekçesine yerine kaim olmak üzere Hasibe AYDIN'a ilanen tebliğ olunur. 24/06/2026