KUYUCAK KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

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KUYUCAK KAYMAKAMLIĞI

MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

Satışı Yapılacak Taşınmazlar:



İLÇE

MAHALLE

ADA

PARSEL

CİNSİ

YÜZÖLÇÜM

(m²) HAZİNE HİSSESİ FİİLİ DURUMU TAHMİNİ

SATIŞ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT

BEDELİ (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ

İMAR DURUMU Kuyucak Gencelli 238 1 Tarla 17.238,13 Tam İşgalsiz 5.280.000,00 1.584.000,00 25.03.2025 10.00 İmarsız Kuyucak Gencelli 235 3 Ham Toprak 11.610,49 Tam İşgalsiz 3.575.000,00 1.072.500,00 25.03.2025 10.20 İmarsız Kuyucak Gencelli 232 2 Tarla 7.155,49 Tam İşgalsiz 2.250.000,00 675.000,00 25.03.2025 10.40 İmarsız Kuyucak Gencelli 240 7 Tarla 3.738,05 Tam İşgalsiz 1.200.000,00 360.000,00 25.03.2025 11.00 İmarsız Kuyucak Gencelli 240 8 Tarla 6.338,64 Tam İşgalsiz 2.000.000,00 600.000,00 25.03.2025 11.20 İmarsız Kuyucak Yöre 139 1 Tarla 618,97 Tam İşgalsiz 775.000,00 232.500,00 25.03.2025 11.40 İmarsız Kuyucak Yöre 139 9 Tarla 456,20 Tam İşgalsiz 571.000,00 171.300,00 25.03.2025 12.00 İmarsız



Yukarıdaki tabloda yer alan taşınmaz malların malın satış ve kiralama ihaleleri, karşısında belirtilen tarih ve saatte, tahmini bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre AÇIK TEKLİF USULÜ ile Kuyucak Hükümet Konağı Milli Emlak Şefliği Odasında, Kuyucak Milli Emlak Şefliğince oluşturulacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

-Kuyucak Mal müdürlüğü Veznesine yatıracakları geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş teminat mektubu (Geçici teminat bedeli, Kuyucak Mal müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Kuyucak Şubesindeki TR17 0001 0004 7400 0010 0051 93 IBAN Nolu hesabına, katılmak istenilen ihaleye ilişkin ayrıntılı açıklama yapılarak yatırılabilir. Banka Şubeleri, İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb. aracılığıyla Havale / EFT yoluyla yapılan geçici teminat ödemelerinin ihale gününden en az 1 (bir) iş günü öncesinde tamamlanarak yatırılan paranın, geçici teminat olarak muhasebeleştirildiğine dair Kuyucak Mal müdürlüğünden alınacak olan onaylı Muhasebe İşlem Fişinin ihale saatinde diğer istenilen belgelerle birlikte İhale Komisyonuna teslim edilmesi gerekmekte olup, belirtildiği şekilde onaylı Muhasebe İşlem Fişi alınmadan sunulan banka dekontları İhale Komisyonu tarafından kabul edilmeyecektir.)

-İkametgâh Belgesi ve Nüfus Cüzdanı Örneği (TC Kimlik Numarasını belirtir),

-Özel Kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noterden onaylı vekaletname, Tüzel kişilerden vergi kimlik numarasını gösterir belge, Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl (2025) içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletnameyi, ihale komisyonuna vermeleri ve ihale saatinde Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

-Ortak girişim olarak ihaleye teklif verilemez.

-Taşınmazların satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir. Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde satış bedeline % 20 indirim uygulanır. Taksitle ödeme halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilir. Taşınmaz malın satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir. Ancak taşınmaz malın satış ihalesi sonucu gerçekleşen satış bedeli üzerinden 5.000.000,00 TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5.000.000,00 TL den 10.000.000,00 TL'ye kadar olan kısmı için % 0,5 (binde beş), 10.000.000,00 TL'yi aşan kısmı için % 0,25 (on binde yirmi beş) işlem bedeli peşin olarak tahsil edilecektir.

-Taşınmaz mallar müşterisine mevcut halleriyle teslim edilecektir.

-İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Nazilli/Kuyucak Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.

-İstekliler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanacak tekliflerini ilanda belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşması şartıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

İhale Komisyonu, gerekçesini belirtmek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

-Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.milliemlak.gov.tr ve https://aydin.csb.gov.tr web sayfalarından da görülebilir. Tel: 0256 313 47 55



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