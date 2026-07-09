MALATYA 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C.

MALATYA

1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

08.07.2026

İ L A N



Dosya No : 2024/391 Esas

Karar No : 2025/351 Karar



Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dava dosyasında tüm aramalara rağmen açık adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılarak mahkememiz gerekçeli kararının ilanen tebliğine karar verilen;

Mahmut ve Gülhan kızı 27.06.1984 Şanlıurfa doğumlu ASLI YENİRAMAZAN' a mahkememiz gerekçeli kararının ilanen tebliğine karar verilmekle;

"Mahkememizin 09.10.2025 tarih 2024/391 E ve 2025/351 K sayılı kararıyla sanık Aslı YENİRAMAZAN' ın beraatine karar verildiği" İş bu hüküm özetinin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde beraat kararına karşı Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 15. Ceza Dairesi nezdinde istinaf başvurusunda bulunabileceği, istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde dosyanın mevcut haliyle ilgili İstinaf Ceza Dairesine gönderileceği ilanen tebliğ ve ihtar olunur. 08.07.2026