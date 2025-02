MALATYA 1. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

MALATYA 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/254 Esas

KARAR NO : 2024/426

DAVALI : Serhat TÜRKOĞLU - 542******88 T.C. Kimlik nolu - B.Mustafa Paşa Mah. Barutçu Sok. 1. Ara Sok. No:8/6 Battalgazi/MALATYA



Davacı , İLKNUR TÜRKOĞLU ile Davalı , SERHAT TÜRKOĞLU arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma, velayet, maddi ve manevi tazminat, tedbir ve iştirak nafakası, ziynet eşyası istemli davada;

Davalı SERHAT TÜRKOĞLU'nun mevcut adreslerine tebligat yapılamadığından,

Mahkememizce DAVANIN KABULÜNE; Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Aşağıbağlar Köyü/mah. Cilt 8, hane 128 ,BSN 54 de nüfusa kayıtlı, Mustafa ve Hanım'dan olma, 05/01/1993 doğumlu 330******20 TC Kimlik numaralı davacı İlknur TÜRKOĞLU ile aynı hanede BSN 22 de nüfusa kayıtlı Rifat ve Hafi ‘den olma 01/01/1984 doğumlu 542******88 Tc kimlik numaralı davalı Serhat TÜRKOĞLU’nun evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeni ile BOŞANMALARINA, Tarafların müşterek çocukları 03/08/2016 doğumlu 229******54 T.C. Kimlik numaralı Berrak TÜRKOĞLU ile 03/08/2016 d doğumlu 228******66 Tc Kimlik numaralı Buğlem TÜRKOĞLU'nun velayetinin davacı anne İlknur TÜRKOĞLU 'na verilmesine, Tarafların müşterek çocukları ile davalı baba arasında her ayın (1). ve (3). hafta sonları Cumartesi günü saat 10:00'dan Pazar günü saat 18.00'a kadar, dinî bayramların (2). günü saat 10:00'dan (3). günü saat 18:00'a kadar, her yıl (1 Temmuz) günü sabah saat 10:00'dan (31 Temmuz) günü saat 18:00'a kadar; her yarı yıl (sömestr) tatilinin ilk haftası pazartesi günü sabah saat 10:00'dan takip eden pazar günü akşam saat 18:00'a kadar yanına almak ve süresi bittiğinde teslim edilmek üzere ŞAHSİ İLİŞKİ TESİSİNE, Mahkememizin 03/01/2022 tarihli ara kararı uyarınca tarafların müşterek çocukları Buğlem TÜRKOĞLU ve Berrak TÜRKOĞLU için dava tarihinden itibaren taktir olunan aylık 1000'er TL tedbir nafakasının kararın kesinleşmesine kadar devamına, kararın kesinleşmesine müteakip iştirak nafakası olarak devamı ile davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Davacının kendi yararına tedbir nafakası ve yoksulluk nafakası taleplerinin REDDİNE, Davacı kadının maddi tazminat talebinin kısmen kabulü ile 75.000 maddi tazminatın davalıdan alınarak davacı kadına verilmesine, kararın kesinleşmesinden itibaren tazminata yasal faiz yürütülmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine, Davacı kadının manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile 75.000 manevi tazminatın davalıdan alınarak davacı kadına verilmesine, kararın kesinleşmesinden itibaren tazminata yasal faiz yürütülmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine, Davacının ziynet eşyalarına ilişkin talebinin FERAGAT NEDENİYLE REDDİNE, Harçlar kanunu gereğince alınması gereken 427,60-TL karar ve ilam harcından davacı tarafça başlangıçta yatırılan 80,70 TL peşin harcın mahsubu ile bakiye kalan 346,90 TL karar ve ilam harcının davalıdan alınarak hazineye irad kaydına, Davacı tarafından yapılan 80,70-TL başvurma harcı ve 80,70-TL peşin harç olmak üzere toplam 161,40-TL nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Davacı tarafından yapılan tebligat ve posta gideri olmak üzere toplam 1.123,00-TL nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Dosya adli yardımlı olduğundan suç üstü ödeneğinden karşılanan 13.056,00-TL ilan ücretinin davalıdan alınarak hazineye irat kaydına, Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T göre hesaplanan 30.00,00-TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Karar kesinleştikten sonra yeteri kadar suretin Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine,

Dair davacı vekilinin yüzüne davalının yokluğunda verilen kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf Yasa Yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı.22/10/2024

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 18/02/2025