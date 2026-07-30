SATIŞ İLANI



MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN:



Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tabloda Tapu bilgileri ve nitelikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ve tahmini bedelin artırılması suretiyle satılacaktır.

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1-SATILACAK ARSALARIN NİTELİKLERİ:

Sıra No Mahalle Ada Parsel Niteliği Yapılaşma Şekli Alan (m2) Tahmini m2 birim değeri(TL) Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (%10) (TL) İhale Usulü İhale Tarihi İhale Saati 1 Çeltikçi 293 3 Arsa Konut Alanı

E=1.00

Yençok=4 kat 600,00 21.000,00TL 12.600.000,00TL 1.260.000,00TL 2886/45. Madde 12.08.2026 10.00 2 Çeltikçi 293 4 Arsa Konut Alanı

E=1.00

Yençok=4 kat 600,00 21.000,00TL 12.600.000,00TL 1.260.000,00TL 2886/45. Madde 12.08.2026 10.05 3 Doğançam 140 3 Arsa

Ticaret-Konut Alanı

E=0.40

Yençok= 2 kat 500,00 13.000,00TL 6.500.000,00TL 650.000,00TL 2886/45. Madde 12.08.2026 10.10 4 Doğançam 140 4 Arsa Ticaret-Konut Alanı

E=0.40

Yençok= 2 kat 500,00 13.000,00TL 6.500.000,00TL 650.000,00TL 2886/45. Madde 12.08.2026 10.15 5 Doğançam 140 5 Arsa Ticaret-Konut Alanı

E=0.40

Yençok= 2 kat 500,15 13.000,00TL 6.501.950,00TL 650.195,00TL 2886/45. Madde 12.08.2026 10.20 6 Doğançam 140 6 Arsa Ticaret-Konut Alanı

E=0.40

Yençok= 2 kat 500,00 14.000,00TL 7.000.000,00TL 700.000,00TL 2886/45. Madde 12.08.2026 10.25 7 Doğançam 140 7 Arsa Ticaret-Konut Alanı

E=0.40

Yençok= 2 kat 500,00 10.000,00TL 5.000.000,00TL 500.000,00TL 2886/45. Madde 12.08.2026 10.30 8 Doğançam 140 8 Arsa Ticaret-Konut Alanı

E=0.40

Yençok= 2 kat 500,00 10.000,00TL 5.000.000,00TL 500.000,00TL 2886/45. Madde 12.08.2026 10.35 9 Doğançam 140 9 Arsa Ticaret-Konut Alanı

E=0.40

Yençok= 2 kat 500,00 10.000,00TL 5.000.000,00TL 500.000,00TL

2886/45. Madde 12.08.2026 10.40 10 Doğançam 141 3 Arsa

Konut Alanı

E=0.40

Yençok=2 kat 502,00 10.000,00TL 5.020.000,00TL 502.000,00TL

2886/45. Madde 12.08.2026 10.45 11 Doğançam 141 4 Arsa

Konut Alanı

E=0.40

Yençok=2 kat 502,50 10.000,00TL 5.025.000,00TL 502.500,00TL

2886/45. Madde 12.08.2026 10.50 12 Doğançam 141 5 Arsa

Konut Alanı

E=0.40

Yençok=2 kat 502,50 10.000,00TL 5.025.000,00TL 502.500,00TL

2886/45. Madde 12.08.2026 10.55 13 Doğançam 141 6 Arsa

Konut Alanı

E=0.40

Yençok=2 kat 503,25 10.000,00TL 5.032.500,00TL 503.250,00TL 2886/45. Madde 12.08.2026 11.00 14 Doğançam 141 7 Arsa

Konut Alanı

E=0.40

Yençok=2 kat 501,26 10.000,00TL 5.012.600,00TL 501.260,00TL 2886/45. Madde 12.08.2026 11.05 15 Doğançam 141 8 Arsa

Konut Alanı

E=0.40

Yençok=2 kat 503,00 10.000,00TL 5.030.000,00TL 503.000,00TL 2886/45. Madde 12.08.2026 11.10 16 Doğançam 141 9 Arsa

Konut Alanı

E=0.40

Yençok=2 kat 503,00 10.000,00TL 5.030.000,00TL 503.000,00TL 2886/45. Madde 12.08.2026 11.15 17 Doğançam 141 10 Arsa

Konut Alanı

E=0.40

Yençok=2 kat 503,00 10.000,00TL 5.030.000,00TL 503.000,00TL 2886/45. Madde 12.08.2026 11.20



2 - Tapu kayıtlarının, yürürlükteki İmar planlarının incelenmesi ve taşınmazların bulunduğu yerin görülmesi, taşınmazın bulunduğu yer itibariyle, yetkili Manavgat Belediyesi’nden bilgi alınması; taşınmazı almak isteyen ve bu amaçla ihaleye katılmayı arzulayan isteklilerin sorumluluğundadır.

3 - İhale ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binası’nda bulunan Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Belediye Encümeni, ihale komisyonu olarak gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhaleyi yapmama kararı kesindir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İta Amiri kanuni süre içinde ihaleyi onaylar veya iptal edebilir.

4- İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler:

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ve tahmini bedelin artırılması suretiyle ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda satış ihalesi yapılacaktır.

İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde görülebilir.

İstekli tarafından;

Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ikametgâhı ve nüfus sureti Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ilgili meslek odasından 2026 yılı içinde alınmış Oda kayıt belgesi Noter tasdikli imza sirküsü İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ve vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsü Manavgat Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Belgesi Vergi durumu bildirisi veya belgesi, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2026 yılında alınmış belge Tüzel kişi olması halinde Ticaret Sicil Gazetesi Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu (Belgenin aslı ihale dosyasına konulacaktır) Manavgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 1.000,00 TL karşılığı temin edilecek İhale Şartnamesine ait ödeme makbuzu (Makbuzun aslı ihale dosyasına konulacaktır) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri istenen şartları ayrı ayrı sağlamak zorunda olup belgeleri aynı zarfta ayrı ayrı sunacaklardır. Ayrıca Ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı noter tasdikli ortaklık sözleşmesi Yer Görme Belgesi İhaleye katılacakların ihale şartnamesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak ihale dosyasını ihale günü en geç 09.30'a kadar Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. Bu Saatten sonra getirilen dosyalar işleme alınmayacaktır.

14. İstekliler istenilen belgelerin asıllarını ya da asıllarını ibraz ederek "Aslı İdarece Görülmüştür" suretlerini idareye sunacaklardır.

15. Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

16. İrtibat: 0.242.746 13 93 TRT Saati Esastır.

İLANEN DUYRULUR.