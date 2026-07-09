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        MANİSA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

        İlandır
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 23:50
        T.C.
        MANİSA
        1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
        08.07.2026

        ESAS NO : 2025/813
        KARAR NO : 2026/46

        İ L A N

        5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı20/01/2026 tarihli kararı ile; Neticeten 10.800,00 TL Adli Para Cezası, 2.700,00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılan ve suça konu eşyaların 5607 sayılı yasanın 13. md. delaletiyle TCK'nun 54/4 maddesi gereğince müsaderesine karar verilen Ahmet ve Gülten oğlu, 01/07/1978 doğumlu sanık SERKAN ÖZLÜN tüm aramalara rağmen bulunamamış, Mahkeme kararı tebliğ edilememiştir.7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve müteakip maddeleri gereğince sanık hakkındaki hükmün ulusal gazetede ve genel internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,
        Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02506723