MANİSA 1. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

MANİSA 1. İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN

GEREKÇELİ KARAR



ESAS NO : 2025/901 Esas

KARAR NO : 2026/284



Manisa İcra Dairesi : 2025/3190

HAKİM : Sema PEHLİVAN KİBAR 38809

KATİP : Uğur Deniz ELALAN 238991

ŞİKAYETÇİ 3. KİŞİ : BAKİ KARADUMAN-27704434146 - Mürsel Uluç Mah. 953 Cad. No: 46İç Kapı No: 5 Çankaya/ ANKARA

DAVALI ALACAKLI : METİN ERDOĞAN-50278465490 - Uncubozköy Mah. 5519 Sk. No:12 İç Kapı No:6Yunusemre/ MANİSA

VEKİLİ : Av. HURİYE ŞAHİN DÜDÜK

DAVALI BORÇLU : EGE ARI KIRTASİYE KİTAP YAYINCILIK EĞİTİM ÖĞRETİM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Laleli Mah. Ali Rıza Efendi Cad.No:2J Yunusemre/ MANİSA

DAVALI İHALE ALICISI : CANER DİNCER-56524206954 - Suadiye Mah. Emin Alipaşa Cad. No:18 İç Kapı No:10 Kadıköy / İstanbul

VEKİLİ : Av. İBRAHİM HALİL TOSUN

MÜDAHALE TALEP EDEN : ORFİN FİNANSMAN A.Ş (V.N 6450345356)

DAVA : 05.11.2025 Tarihli Taşınır İhalesinin Feshi

DAVA TARİHİ : 12/11/2025

İŞLEMDEN KALDIRMA TARİHİ : 16.12.2025

KARAR TARİHİ : 17/03/2026

GEREKÇELİ KARARIN

YAZILDIĞI TARİH : 17/03/2026



Mahkememizde görülmekte bulunan İhalenin Feshi davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı 3. kişinin dava dilekçesinde özetle; Tarafların dosya kapsamında yer alan borç alacaklı ihale alıcısı ve satış yapan makam olaylar satış konu menkul gayrimenkul kıymet takdiri yapılırken objektif araştırma ve tespitler yapılmadan internet satış kayıtları esas alınarak kıymet takdirine esas değer tespit edildiğini, burada borçlu ve alacakların hak kaybına neden olduğunu, bu nedenlerle borçlu alacaklı ve ihale alıcısından taraf tespiti sağlanarak yargılama yapılması ve ihalenin feshini talep etmiştir. Davacıya nispi peşin harcı tamamlaması için belirlenen duruşma gününe dek kesin süre verilmiş , nispi peşin harç yatırılmadığından Harçlar Kanununun 30. maddesi uyarınca dosya 16.12.2025 işlemden kaldırılmıştır.

Yukarıda yazılı işlemden kaldırılma tarihinden itibaren (3) aylık yasal süre içinde eksik nispi harcın yatırılmadığı anlaşıldığından, mahkememizce dosya üzerinden re'sen yapılan inceleme sonucunda HMK m.150/5 ve Harçlar Kanunu 30. maddesi uyarınca davanın açılmamış sayılmasına karar vermek gerekmiş buna ilişkin aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

H Ü K Ü M: Yukarıda açıklanan gerekçe ve nedenlerle;

1-HMK. M.150/5 ve Harçlar Kanunu 30. maddesi gereğince, DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA,

2- Başlangıçta şikayetçi tarafından her hangi harç yatırılmadığından alınması gerekli 335,20TL başvuru harcı ve 732,00 TL peşin harcın şikayetçi üçüncü kişiden tahsiline,

3- Şikayetçi üçüncü kişi tarafından her hangi bir gider avansı yatırılmadığından suç üstü ödeneğinden karşılanan ilanen tebligat gideri olan 51.192,00 TL yargılama giderinin şikayetçi üçüncü kişiden tahsiline,

5-Davalı alacaklı ve ihale alıcısı kendilerini vekil ile temsil ettirdiğinden 18.000,00 TL vekalet ücretinin şikayetçi 3. kişiden alınarak davalı ihale alıcısı ve alacaklıya verilmesine,

6-HMK m.297/1-ç uyarınca davacıdan alınan avansın harcanmayan kısmının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,

Tarafların yokluğunda, gerekçeli kararın taraflara tebliği tarihinden itibaren 2 hafta içinde İzmir Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesi'ne İSTİNAF yolu açık olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 17/03/2026