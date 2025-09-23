MANİSA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
İLAN
Davacı T.C.D.D İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda bilgileri yazılı taşınmazların kamulaştırılmaya tabi tutulduğu, kamulaştırma işlemlerinin 2942 sayılı yasanın 8. maddesi gereğince yerine getirildiği, parsel maliki / malikleri ile anlaşma sağlanamadığından, Mahkememizde Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve davacı kurum adına tescili davası açıldığı ve açılan davanın duruşmasının 06/11/2025 tarihinde yapılmasına karar verildiği 2942 sayılı yasa ve bu yasada değişiklik yapan 4650 sayılı yasanın10. maddesi gereğince ilan olunur.22/09/2025
ESAS NO: 2025/333
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa İli Şehzadeler İlçesi , Karaoğlanlı Mahallesi, 2599 parsel sayılı taşınmaz
KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 816,00 m2'lik bölümü ve üzerindeki muhdesat
TAŞINMAZ MALİKİ: Salih Çetin, Hayri Sağlam
ESAS NO: 2025/334
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa İli Şehzadeler İlçesi , Karaoğlanlı Mahallesi, 101 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz
KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: 3.800,81 m2'lik bölümü ve varsa üzerindeki muhdesat
TAŞINMAZ MALİKİ: 141 sayılı Çobanisa Tarım Kredi Kooperatifi, Kibare Gönül, Mehmet Özel, Aynur Karakaş, Mehmet Karakaş, Mert Karakaş, Metehan Karakaş, Duygu Taylan