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        MANİSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

        İlandır
        Giriş: 28.05.2025 - 00:00
        MANİSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

        İLAN

        Davacı Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından aşağıda bilgileri yazılı taşınmazın kamulaştırılmaya tabi tutulduğu, kamulaştırma işlemlerinin 2942 sayılı yasanın 8. maddesi gereğince yerine getirildiği, parsel maliki/malikleri ile anlaşma sağlanamadığından, Mahkememizde Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve davacı kurum adına tescili davası açıldığı ve açılan davanın duruşmasının 27/06/2025 tarihinde yapılmasına karar verildiği 2942 sayılı yasa ve bu yasada değişiklik yapan 4650 sayılı yasanın10. maddesi gereğince ilan olunur.13.05.2025

        ESAS NO: 2025/195 Esas
        TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Yunusemre ilçesi, Muradiye mahallesi,139 ada, 5parsel sayılı taşınmaz
        KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: Taşınmazın tamamı
        MALİKLERİ: 1-Recep Uyar TCKN: 300******84
        2-Ömer Uyar TCKN: 300******12

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02231301