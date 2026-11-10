MANİSA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. MANİSA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2026/111 Esas

DAVALI : ERROLEE BEQUİR, NEKİ DEMİRALİ, XHAN DEMİRALİ



Davacı KGM tarafından aleyhinize açılan Dürşehvar BEQUİR ile Dilruba DEMİRALİ'nin Ölümün Tespiti davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce taraflarınıza tebliğ yapılamadığından 13/10/2026 tarihinde ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş olup,

İş bu evrak dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 06/11/2026