MANİSA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Giriş: 10 Kasım 2026 - 23:50
İLAN
T.C. MANİSA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/111 Esas
DAVALI : ERROLEE BEQUİR, NEKİ DEMİRALİ, XHAN DEMİRALİ
Davacı KGM tarafından aleyhinize açılan Dürşehvar BEQUİR ile Dilruba DEMİRALİ'nin Ölümün Tespiti davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce taraflarınıza tebliğ yapılamadığından 13/10/2026 tarihinde ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş olup,
İş bu evrak dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 06/11/2026