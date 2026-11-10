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        MANİSA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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        Giriş: 10 Kasım 2026 - 23:50
        İLAN

        T.C. MANİSA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2026/111 Esas

        DAVALI : ERROLEE BEQUİR, NEKİ DEMİRALİ, XHAN DEMİRALİ


        Davacı KGM tarafından aleyhinize açılan Dürşehvar BEQUİR ile Dilruba DEMİRALİ'nin Ölümün Tespiti davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkememizce taraflarınıza tebliğ yapılamadığından 13/10/2026 tarihinde ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş olup,
        İş bu evrak dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 06/11/2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02589895