MANİSA DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Adalet Bakanlığı Manisa Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüz İnfaz İşlemleri Değerlendirme Komisyonu tarafından hakkınızdaki dosyaya ait kaydın Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğinin 41/3. ve 47/1-a maddeleri gereğincekapatılmasına karar verilmiştir. Mezkûr Yönetmeliğiin 47/3. maddesi gereğince iş bu kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Müdürlüğümüze yada kararı veren Cumhuriyet Başsavcılığına/Mahkemeye itiraz hakkınızın bulunduğu ilanen tebliğ olunur.

S.No Dosya No Savcılık No Adı Soyadı Tebliğ Edilecek Yükümlülük 1 2021/726 DS Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı 2021/15873 Soruşturma No Abdulcelıl OZBEK

T.C. No 99867708600 Dosya Kapatma Bildirimi 2 2023/301 DS Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı 2021/15883 Soruşturma No Aziz HAYDARİ

T.C. No 99831709848 Dosya Kapatma Bildirimi 3 2024/426 DS Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı 2023/21745 Soruşturma No Mohammad Reza PANAHI

T.C. No 99746908282 Dosya Kapatma Bildirimi 4 2024/618 DS Manisa (Kapatılan) 4.Sulh Ceza Mahkemesinin 2014/62 Esas 2014/305 Karar No Murat TOĞLUK

T.C. No 20147536378 Dosya Kapatma Bildirimi

Müracaat Edilmesi Gereken Adres: Manisa Denetimli Serbestlik Müdürülüğü, Merkezefendi Mah. 3819 Sok. No:80/5 Yunusemre/Manisa Tel: 0236-236-3301 - 0236-250-0144