MANİSA DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Müdürlüğümüz İnfaz İşlemleri Değerlendirme Komisyonu tarafından hakkınızdaki dosyaya ait kaydın Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğinin 41/3. ve 47/1-a maddeleri gereğincekapatılmasına karar verilmiştir. Mezkûr Yönetmeliğiin 47/3. maddesi gereğince iş bu kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Müdürlüğümüze yada kararı veren Cumhuriyet Başsavcılığına/Mahkemeye itiraz hakkınızın bulunduğu ilanen tebliğ olunur.
|S.No
|Dosya No
|Savcılık No
|Adı Soyadı
|Tebliğ Edilecek Yükümlülük
|1
|2021/726 DS
|Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı 2021/15873 Soruşturma No
|Abdulcelıl OZBEK
T.C. No 99867708600
|Dosya Kapatma Bildirimi
|2
|2023/301 DS
|Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı 2021/15883 Soruşturma No
|Aziz HAYDARİ
T.C. No 99831709848
|Dosya Kapatma Bildirimi
|3
|2024/426 DS
|Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı 2023/21745 Soruşturma No
|Mohammad Reza PANAHI
T.C. No 99746908282
|Dosya Kapatma Bildirimi
|4
|2024/618 DS
|Manisa (Kapatılan) 4.Sulh Ceza Mahkemesinin 2014/62 Esas 2014/305 Karar No
|Murat TOĞLUK
T.C. No 20147536378
|Dosya Kapatma Bildirimi
Müracaat Edilmesi Gereken Adres: Manisa Denetimli Serbestlik Müdürülüğü, Merkezefendi Mah. 3819 Sok. No:80/5 Yunusemre/Manisa Tel: 0236-236-3301 - 0236-250-0144