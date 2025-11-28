Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        MANİSA DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ

        İlandır
        Giriş: 29.11.2025 - 00:00
        Adalet Bakanlığı Manisa Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:

        Müdürlüğümüz İnfaz İşlemleri Değerlendirme Komisyonu tarafından hakkınızdaki dosyaya ait kaydın Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğinin 41/3. ve 47/1-a maddeleri gereğincekapatılmasına karar verilmiştir. Mezkûr Yönetmeliğiin 47/3. maddesi gereğince iş bu kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Müdürlüğümüze yada kararı veren Cumhuriyet Başsavcılığına/Mahkemeye itiraz hakkınızın bulunduğu ilanen tebliğ olunur.

        S.No Dosya No Savcılık No Adı Soyadı Tebliğ Edilecek Yükümlülük
        1 2021/726 DS Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı 2021/15873 Soruşturma No Abdulcelıl OZBEK
        T.C. No 99867708600        		 Dosya Kapatma Bildirimi
        2 2023/301 DS Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı 2021/15883 Soruşturma No Aziz HAYDARİ
        T.C. No 99831709848        		 Dosya Kapatma Bildirimi
        3 2024/426 DS Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı 2023/21745 Soruşturma No Mohammad Reza PANAHI
        T.C. No 99746908282        		 Dosya Kapatma Bildirimi
        4 2024/618 DS Manisa (Kapatılan) 4.Sulh Ceza Mahkemesinin 2014/62 Esas 2014/305 Karar No Murat TOĞLUK
        T.C. No 20147536378        		 Dosya Kapatma Bildirimi

        Müracaat Edilmesi Gereken Adres: Manisa Denetimli Serbestlik Müdürülüğü, Merkezefendi Mah. 3819 Sok. No:80/5 Yunusemre/Manisa Tel: 0236-236-3301 - 0236-250-0144

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02346582