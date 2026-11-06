MANİSA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

MANİSA

İCRA DAİRESİ

2026/805 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/805 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Manisa İl, Yunusemre İlçe, Horozköy Mahalle/Köy, 3335 Ada, 3 Parsel, 3 Nolu B. B.

Adresi : Güzelyurt Mahallesi, Dr. İbrahim Erdemir Caddesi, No:2/E, E Blok, 1. Kat, Daire:3 Yunusemre/Manisa

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 10.250.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapudaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 14:17

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 14:17 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 14:17

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 14:17

26/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.