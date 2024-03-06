MENDERES SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİ GEREĞİ AÇILDIĞINA DAİR İLAN

Dereköy Mah. 807 Sok. N.47 Menderes/İZMİR adresinde mukim 48418332542 TC Kimlik nolu Mehmet SEVİM ' in terekesinin Germencik Sulh Hukuk Mahkemesinin 14/12/2021 tarih ve 2021/799 Esas 2021/802 Karar sayılı kararı ile murisin mirasçılarının reddettiğinin tespit ve tesciline, Menderes Sulh Hukuk Mahkemesinin de 14/07/2023 tarih ve 2022/18 tereke sayılı kararı ile iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiştir. Keyfiyet; İİK' nun 166. Maddesi gereğince ilan olunur.