MİDYAT 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

MİDYAT 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/457

KARAR NO: 2025/538



Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda; İksan ve Lütfiye oğlu, 22.09.1994 Aydın doğumlu sanık Hüseyin ÇEMEN'in (T.C.22570353164) üzerine atılı "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık" suçunu işlediği tüm dosya kapsamından sabit olduğundan; 5 YIL 2 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, sanığın cezası üzerinde başkaca takdiri ve yasal indirim ve artırım yapılmasına YER OLMADIĞINA, sanığın kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarihli iptal kararından sonra oluşan duruma göre ve 15/04/2020 tarihinde yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanunun 10. maddesi ile yapılan değişiklik nazara alınarak 5237 sayılı TCK'nin 53. maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının birinci cümlesinin uygulanmasına, Sanığa tayin olunan sonuç cezanın miktarı nazara alınarak yasal olanak bulunmadığından sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 50, 51 ve CMK'nın 231/5. Maddelerinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA, sanığın adli sicil kaydında görülen İstanbul Anadolu 3.Asliye Ceza Mahkemesinin 2017/585 Esas – 2018/1213 Karar sayılı kararı ile verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin ilam yönünden mahkememiz kararı kesinleştiğinde gereğinin takdir ve ifası için mahkemesine BİLDİRİMDE BULUNULMASINA, gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren, iki hafta içinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanla tutanağa geçirilerek veya Ceza İnfaz Kurumu kanalıyla gönderilecek bir dilekçe ileistinaf kanun yoluna başvurulabileceği, istinaf incelemesinin Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesince yapılacağı, süresinde kanun yollarına başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceğine ilişkin hüküm kurulmuştur. Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.10.04.2026