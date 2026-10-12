MİDYAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. MİDYAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2026/208 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Mardin ili, Midyat ilçesi



MEVKİİ : Ortaçarşı Mahallesi

PAFTA NO :

ADA NO : 287

PARSEL NO : 5

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ :

MALİKİN ADI VE SOYADI : Veysi KUTLU



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : MidyatBelediyesi



KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/208 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 08.09.2026