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        MİDYAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 23:50
        T.C. MİDYAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2026/208 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Mardin ili, Midyat ilçesi


        MEVKİİ : Ortaçarşı Mahallesi
        PAFTA NO :
        ADA NO : 287
        PARSEL NO : 5
        VASFI :
        YÜZÖLÇÜMÜ :
        MALİKİN ADI VE SOYADI : Veysi KUTLU


        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : MidyatBelediyesi


        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ :
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/208 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 08.09.2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02566310