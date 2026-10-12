MİDYAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 12 Ekim 2026 - 23:50
T.C. MİDYAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/208 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Mardin ili, Midyat ilçesi
MEVKİİ : Ortaçarşı Mahallesi
PAFTA NO :
ADA NO : 287
PARSEL NO : 5
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ :
MALİKİN ADI VE SOYADI : Veysi KUTLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : MidyatBelediyesi
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/208 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 08.09.2026