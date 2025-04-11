MİDYAT SULH HUKUK MAHKEMESİ

MİDYAT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2023/804 Esas

KARAR NO : 2024/473



Davacılar ABDURRAHMAN YILDIZ, ADİL YILDIZ, FUAT YILDIZ, HAZNİYE KAYA, NEZEHAT DEMİR, PEYRÜZE YILDIZ aleyhine mahkememizde açılan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :1-)Davanın kısmen KABUL kısmen REDDİ ile;

A) Dava konusu; Mardin İli, Midyat İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 138 Ada, 65 Parsel sayılı; Mardin İli, Midyat İlçesi, Altıntaş Mahallesi, 111 Ada, 135 Parsel sayılı; Mardin İli, Midyat İlçesi, Altıntaş Mahallesi, 111 Ada, 165 Parsel sayılı; Mardin İli, Midyat İlçesi, Dolunay Mahallesi, 105 Ada, 28 Parsel sayılı; Mardin İli, Midyat İlçesi, Dolunay Mahallesi, 106 Ada, 10 Parsel sayılı; Mardin İli, Midyat İlçesi, Dolunay Mahallesi, 106 Ada, 17 Parsel sayılı; Mardin İli, Midyat İlçesi, Dolunay Mahallesi, 106 Ada, 21 Parsel sayılı; Mardin İli, Midyat İlçesi, Dolunay Mahallesi, 106 Ada, 158 Parsel sayılı; Mardin İli, Midyat İlçesi, Dolunay Mahallesi, 106 Ada, 171 Parsel sayılı; Mardin İli, Midyat İlçesi, Dolunay Mahallesi, 107 Ada, 4 Parsel sayılı; Mardin İli, Midyat İlçesi, Dolunay Mahallesi, 109 Ada, 5 Parsel sayılı; Mardin İli, Midyat İlçesi, Dolunay Mahallesi, 132 Ada, 18 Parsel sayılı ve Mardin İli, Midyat İlçesi, Dolunay Mahallesi, 132 Ada, 19 Parsel sayılı taşınmazlar maliki Muris Hasan Yıldız’dan intikal eden hisseler üzerinde hak sahibi bulunan mirasçılar arasındaki elbirliği mülkiyetinin, Midyat Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 27/06/2024 tarih, 2024/348 Esas ve 2024/422 Karar sayılı mirasçılık belgesinde belirlenen mirasçılar ve miras payları doğrultusunda;

1/7 payın Hasan ve Peyrüze 'den olma 01/01/1960 doğumlu 40264876164 T.C. nolu Zeki YILDIZ 'a,

1/7 payın Hasan ve Peyrüze 'den olma 03/06/1963 doğumlu 40261876228 T.C. nolu Adil YILDIZ 'a,

1/7 payın Hasan ve Peyrüze 'den olma 03/01/1969 doğumlu 40258876392 T.C. nolu Abdurrahman YILDIZ 'a,

1/7 payın Hasan ve Peyrüze 'den olma 01/01/1973 doğumlu 40255876456 T.C. nolu Reşit YILDIZ 'a,

1/7 payın Hasan ve Peyrüze 'den olma 13/01/1977 doğumlu 40201878268 T.C. nolu Nezehat DEMİR 'e,

1/7 payın Hasan ve Peyrüze 'den olma 01/01/1974 doğumlu 40252876510 T.C. nolu Fuat YILDIZ 'a,

1/7 payın Hasan ve Peyrüze 'den olma 01/01/1962 doğumlu 44588004272 T.C. nolu Hazniye KAYA 'ya

Ait olacak şekilde, TMK 644. Maddesi uyarınca ve üzerinde bulunan tüm haciz ve yükümlülükleri ile birlikte PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE,

B)Dava konusu; Mardin İli, Midyat İlçesi, Dolunay Mahallesi, 114 Ada, 40 Parsel sayılı taşınmaz maliki Muris Hasan Yıldız’dan intikal eden 1/4 hisse üzerinde, hak sahibi bulunan mirasçılar arasındaki elbirliği mülkiyetinin, Midyat Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 27/06/2024 tarih, 2024/348 Esas ve 2024/422 Karar sayılı mirasçılık belgesinde belirlenen mirasçılar ve miras payları doğrultusunda;

1/28 payın Hasan ve Peyrüze 'den olma 01/01/1960 doğumlu 40264876164 T.C. nolu Zeki YILDIZ 'a,

1/28 payın Hasan ve Peyrüze 'den olma 03/06/1963 doğumlu 40261876228 T.C. nolu Adil YILDIZ 'a,

1/28 payın Hasan ve Peyrüze 'den olma 03/01/1969 doğumlu 40258876392 T.C. nolu Abdurrahman YILDIZ 'a,

1/28 payın Hasan ve Peyrüze 'den olma 01/01/1973 doğumlu 40255876456 T.C. nolu Reşit YILDIZ 'a,

1/28 payın Hasan ve Peyrüze 'den olma 13/01/1977 doğumlu 40201878268 T.C. nolu Nezehat DEMİR 'e,

1/28 payın Hasan ve Peyrüze 'den olma 01/01/1974 doğumlu 40252876510 T.C. nolu Fuat YILDIZ 'a,

1/28 payın Hasan ve Peyrüze 'den olma 01/01/1962 doğumlu 44588004272 T.C. nolu Hazniye KAYA 'ya

Ait olacak şekilde, TMK 644. Maddesi uyarınca ve üzerinde bulunan tüm haciz ve yükümlülükleri ile birlikte PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE,

C)Dava konusu; Mardin İli, Midyat İlçesi, Dolunay Mahallesi, 105 Ada, 15 Parsel yönünden açılan davanın REDDİNE,

2-)Alınması gerekli 427,60 TL harcın peşin alınan 269,85 TL harçtan mahsubu ile bakiye 157,75 TL'nin mirasçılık belgesinde belirtilen payları oranında taraflardan alınarak hazineye İRAD KAYDINA,

3-) Davacı tarafından yapılan harç, tebligat ve yazışma posta gideri olmak üzere toplam 23.022,25 TL yargılama harç ve giderlerinin taraflara hisseleri oranında bölüştürülmesine,

4-)Kendisini vekil ile temsil ettiren davacılar lehine yürürlükteki tarife gereğince taktir olunan 17.400,00 TL vekalet ücretinin taraflara hisseleri oranında bölüştürülmesine,

5-)Kullanılmayan gider avansı var ise 6100 Sayılı HMK'nun 333. maddesi uyarınca karar kesinleştikten sonra mahal mahkeme yazı işleri müdürünce yatıranlara İADESİNE,

Dair, davacılar vekilinin yüzüne karışı, davalıların yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf Yasa Yolu açık olmak üzere 17/07/2024 tarihinde karar verilmiş olup,

Tüm araştırmalara rağmen Hasan ve Peyrüze oğlu 1973 doğumlu Reşit YILDIZ'ın ikametgahı, meskeni ve işyeri adresi tespit edilemediğinden, adresi meçhul sayılan davalı hakkındaki karar özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince ilanen tebliğine, Tebligat Kanunun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 10/12/2024