MİLAS İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

MİLAS

İCRA DAİRESİ

2025/715 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/715 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Muğla İl, Milas İlçe, GÜLLÜK Mahalle/Köy, 222 Ada, 1 Parsel, 19 Nolu Bağımsız Bölüm Nolu Dubleks Mesken Niteliğinde Taşınmaz.

Adresi : Muğla İli Milas İlçesi Güllük Mahallesi 222 Ada 1 Parsel Zemin1 Kat 19 Nolu Bağımsız Bölüm Sayılı Taşınmaz Milas / MUĞLA

Yüzölçümü : 10.952,87 m2

Arsa Payı : 2/80

İmar Durumu : Taşınmazın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ayrık nizam, 2 kat, TAK ,20 KAKS: 0,40 olmak üzere konut alanı kullanımında kaldığı belirtilmiştir. Ayrıca taşınmazın sit alanı gösteriminde kalmadığı belirtilmiştir. Parsele ait 21.09.1989 tarihli yeni yapı ruhsatı düzenlenmiş olduğu belirtilmiştir.

Kıymeti : 9.010.710,83 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 10:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2027 - 10:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2027 - 10:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2027 - 10:02

05/10/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.