Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        MUĞLA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 16.12.2025 - 00:00
        İLAN
        MUĞLA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        Sayı :2025/23 Ort. Gid. Satış

        Memurluğumuzda devam eden satış işlemleri nedeniyle; davalı GÜLAYŞE ARACI'ya tüm araştırmalara rağmen tebligat yapılamadığından satış gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

        Muğla ili, Ula ilçesi, Gölcük Mah. Eşmece Mevkii, 242 ada, 1 parsel;

        Artırma Bilgileri

        Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 11:05

        Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 11:05

        Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 11:05

        Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 11:05


        Muğla ili, Ula ilçesi, Gölcük Mah. Dereboyu Mevkii, 188 ada, 3 parsel;

        Artırma Bilgileri

        Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 10:05

        Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 10:05

        Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 10:05

        Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 10:05


        Tarih ve saatlerinde açık artırma usulü ihale edilecektir. Satış günü davalı Gülayşe ARACI'ya ilanen tebliğ olunur.11/12/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02360991