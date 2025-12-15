İLAN

MUĞLA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU



Sayı :2025/23 Ort. Gid. Satış

Memurluğumuzda devam eden satış işlemleri nedeniyle; davalı GÜLAYŞE ARACI'ya tüm araştırmalara rağmen tebligat yapılamadığından satış gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Muğla ili, Ula ilçesi, Gölcük Mah. Eşmece Mevkii, 242 ada, 1 parsel;

Artırma Bilgileri Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 11:05 Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 11:05 Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 11:05 Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 11:05



Muğla ili, Ula ilçesi, Gölcük Mah. Dereboyu Mevkii, 188 ada, 3 parsel;

Artırma Bilgileri Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 10:05 Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 10:05 Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 10:05 Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 10:05



Tarih ve saatlerinde açık artırma usulü ihale edilecektir. Satış günü davalı Gülayşe ARACI'ya ilanen tebliğ olunur.11/12/2025