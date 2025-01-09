MURATBEY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
Giriş: 10.01.2025 - 00:00
MURATBEY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/41729 soruşturmasında Kaçakçılık suçundan
şüpheli Mustafa NOH hakkında "Kamu Adına Kovuşturma Yapılmasına Yer Olmadığına" dair verilen
karar ve Küçükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 2024/9401 değişik iş sayılı kesinleşme kararı gereği
şüpheli Mustafa NOH hakkında "Kamu Adına Kovuşturma Yapılmasına Yer Olmadığına" dair verilen
karar ve Küçükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 2024/9401 değişik iş sayılı kesinleşme kararı gereği
eşyanın sanıklara iadesine karar verilmiştir. bahsi geçen eşyanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz)
gün içinde Muratbey Tasfiye İşletme Müdürlüğünden teslim almanız aksi takdirde; Tasfiye
Yönetmeliğinin 14. maddesinin 2. fıkrasında (Elkonulan eşyanın mahkemesince sahibine iadesine
karar verilmesi halinde Gümrük Müdürlüğünce eşyanın otuz gün içinde teslim alınması için
ilgilisine tebligat yapılır. Bu süre içinde teslim alınmayan eşyanın 4458 sayılı Kanunun 177.
Yönetmeliğinin 14. maddesinin 2. fıkrasında (Elkonulan eşyanın mahkemesince sahibine iadesine
karar verilmesi halinde Gümrük Müdürlüğünce eşyanın otuz gün içinde teslim alınması için
ilgilisine tebligat yapılır. Bu süre içinde teslim alınmayan eşyanın 4458 sayılı Kanunun 177.
maddesi uyarınca tasfiyesinin yapılması için işletme müdürlüğüne (Muratbey Tasfiye İşletme
Müdürlüğü) bilgi verilir.) hükmü gereğince işlem yapılacağının bilinmesini tebliğen rica ederim.