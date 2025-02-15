Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        MURATBEY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

        İlandır
        Giriş: 16.02.2025 - 00:00
        MURATBEY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verildiği, 2018/218273 sayılı konusu eşyanın sanığa iadesine karar verilmiştir. bahsi geçen eşyanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde Muratbey Tasfiye İşletme Müdürlüğünden teslim almanız aksi takdirde; Tasfiye Yönetmeliğinin 14. maddesinin 2. fıkrasında (Elkonulan eşyanın mahkemesince sahibine iadesine karar verilmesi halinde Gümrük Müdürlüğünce eşyanın otuz gün içinde teslim alınması için ilgilisine tebligat yapılır. Bu süre içinde teslim alınmayan eşyanın 4458 sayılı Kanunun 177. maddesi uyarınca tasfiyesinin yapılması için işletme müdürlüğüne (Muratbey Tasfiye İşletme Müdürlüğü) bilgi verilir.) hükmü gereğince işlem yapılacağının bilinmesini tebliğen rica ederim.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02173041