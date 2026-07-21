NAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ

Vasfı Mahalle Ada Parsel ALAN (m²) İmar Durumu Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Tarih ve Saati

Arsa

Yeni

335

1

8491.40 * K.A.K.S (Emsal): 2.50 *Y.ENÇOK (Yükseklik): 38.50 Metre *Ticaret – Konut Alanı

215.681.560,00TL

6.470.446,80TL

04.08.2026 – 14:00



1-) Nar Belediyesi mülkiyetinde yukarıda bilgileri bulunan taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi (a) bendi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma ile ihale edilmek suretiyle satış işlemi yapılacaktır.

2- ) İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Baş Mahalle Belediye Meydanı No:1 Nar/NEVŞEHİR Nar Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Belediye Encümen toplantı salonunda yapılacak olup, isteklilerin belirtilen adres, tarih ve saatte Encümen üyeleri huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

3-) Taşınmazın tahmin edilen muhammen satış bedeli ve geçici teminat tutarı yukarıda yazılıdır. Satışa konu taşınmaz KDV’den muaftır.

4-) Şartname ve eklerinin alınacağı adres: Baş Mahalle, Belediye Meydanı, No:1 50020 Nar/NEVŞEHİR adresinde bulunan Nar Belediyesi Emlak ve Tahsilat Şefliğinden 10.000,00 TL bedel karşılığında ihale dokümanı satın alınabilir.

5- ) İhaleye katılacak olan İstekliler, istenilen belgeleri içeren dosyalarını en geç 03.08.2026 saat 17:00’a kadar Nar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

6-) İhale üzerinde kalan istekli, onaylanan ihale kararının kendisine veya kanuni temsilcisine/vekiline tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ihale bedelinin tamamını peşin ödeyecektir.

7- ) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için dosya teslim tarihinde aşağıda yazılı belgeleri teslim etmeleri gereklidir. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi (a) bendi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye girecek olanlardan istenen belgeler;

A-) Taşınmazın satın alınmasına ilişkin teklifin yer aldığı Teklif Mektubu, İç Zarf içerisinde olacak şekilde.

B-) Gerçek Kişilerden

İkametgah belgesi Nüfus Kimlik Kartı Fotokopisi Noter tasdikli imza beyannamesi Vekaleten katılım halinde noter tasdikli vekaletname ve vekilin noter tasdikli imza beyannamesi Geçici teminatı yatırdığına dair makbuz veya teminat mektubu İhale şartname bedelini yatırdığına dair makbuz İmzalı şartname Belediyemize borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi. Borcu yoktur belgesi Emlak ve Tahsilat Şefliğinden alınacaktır.

C-) Tüzel Kişilerden

Tebligat adresinin gösterir belge Tüzel kişiliğin son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi Nüfus Kimlik Kartı Fotokopisi Geçici teminatı yatırdığına dair makbuz veya teminat mektubu İhale şartname bedelini yatırdığına dair makbuz İmzalı şartname Belediyemize borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi. Borcu yoktur belgesi Emlak ve Tahsilat Şefliğinden alınacaktır.

D-) Ortak Girişimlerden

Ortak Girişimciler (Gerçek veya Tüzel) yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı ortaklık girişim beyannamesi ve ortaklık yetki belgesi

8-) İhaleye katılım için istenilen belgeler şartnamenin 9. Maddesinde belirtildiği şekli ile teslim edilecektir.

9-) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin dosya teslim tarihinde ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden ve zarardan dolayı, İdare ya da komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.

10-) İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11-)Bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazların satışında şartname hükümleri uygulanacaktır.

İlan Olunur.