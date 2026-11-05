Örnek No:55*

T.C.

NEVŞEHİR İCRA DAİRESİ

2025/14311 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/14311 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Nevşehir İli, Merkez ilçesi, Sümer mahallesi, Karataş mevkii, 1305 ada, 13 parselde kayıtlı 263,33 m2yüzölçümüne sahip "iki kat ev" nitelikli taşınmazın tam hissesi satışa konudur.

Kesinleşen 18/06/2026 keşif tarihli bilirkişi raporunda; "Taşınmazın Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Sümer Mahallesi, 1305 Ada, 13 Parselde kayıtlı, 263,33 m² yüz ölçümüne sahip İki Katlı Ev vasıflı taşınmaz olduğu, tamamının borçlu S...... T..... adına kayıtlı olduğu görülmüştür.

Keşif esnasında taşınmaz üzerinde 2 katlı mesken vasıflı yapı ve ve tek katlı bir depo olduğu görülmüştür.

Mesken vasıflı yapının yığma taşıyıcı sistemli olduğu, 93,56 m² yüzölçümüne sahip olduğu,yaşı tam olarak bilinmemekle birlikte 30 yaşından fazla olduğu, duvarlarının sarı taş kaplama olduğu, pencerelerinin sert plastik doğrama olduğu, 2 oda 1 salon 1 mutfak 1 balkon 1 tuvalet ve1banyo mahallerinden oluştuğu, ahşap oturtma çatı üzeri kiremit çatılı olduğu, genel olarak iç mahallerinin bakımlı vaziyette olduğu görülmüştür.

Depo vasıflı yapının tek katlı olduğu 20,00 m² taban alanına sahip olduğu, duvarlarının sıvalı ancak boyasız olduğu, tavan ve duvarın beton olduğu görülmüştür. Deponun üstün avlu ve gölgelik olarak kullanıldığı,

Taşınmaz imar planına göre bitişik nizam 3 kata müsaadeli konut alanına isabet etmektedir. Taşınmaz önündenimar yolu geçmektedir. Taşınmazın arazisieğimli topografyaya sahiptir. Taşınmaz etrafında konut olarak kullanılan yapılar bulunmakta olup yapılaşmanın orta sık olduğu bir bölgededir. Taşınmaz kuş uçuşu olarak Necip Fazıl Kısakürek Bulvarına 50 metre, Nevşehir Valiliğine 1990 metre mesafededir. Taşınmaz her türlü belediye hizmetlerinden faydalanabilecek konumdadır." denilmiştir.

İmar Durumu: Nevşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E-40878925-000-64412 sayılı yazısı ile "şehrimiz imar planında bitişik nizam 3 kata müsaadeli konut alanına isabet etmektedir" şeklinde bildirilmiştir.

Kıymeti : 4.902.067,20 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/11/2026 - 14:17

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 14:17 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 14:17

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/12/2026 - 14:17

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.