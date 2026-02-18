Canlı
        NİĞDE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 19.02.2026 - 00:00
        NİĞDE
        2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/782 Esas
        KONU : İlanen Tebligat
        05/02/2026
        İLAN

        Mahkememizde görülmekte olan El Birliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davası nedeniyle; Mahkememizce, davalı Mehmet Nadir ERCAN'ın tespit edilen adreslerine tebligat çıkartılmasına rağmen iade edildiği ve tebligata yarar açık adresi bulunmadığından tebligat yapılamamış olup, bu nedenle gerekçeli karar ekli tebligatın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Niğde İli Merkez İlçesi Aşağıkayabaşı Mah. 2681 ada 3 parsel, Niğde İli Merkez İlçesi Fertek Mah. 516 ada 13 parsel, Niğde İli Merkez İlçesi Fertek Mah. 254 ada 13 parsel, Niğde İli Merkez İlçesi Fertek Mah. 254 ada 4 parsel, Niğde İli Merkez İlçesi Fertek Mah. 516 ada 14 parsel, Niğde İli Merkez İlçesi Fertek Mah. 516 ada 7 parsel, Niğde İli Merkez İlçesi Fertek Mah. 526 ada 1 parsel, Niğde İli Merkez İlçesi Koyunlu Mah. 281 parsel, Niğde İli Merkez İlçesi Koyunlu Mah. 406 ada 1 parsel, Niğde İli Merkez İlçesi Koyunlu Mah. 410 ada 10 parsel, Niğde İli Merkez İlçesi Koyunlu Mah. 427 ada 1 parsel sayılı taşınmazlardaki el birliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesine karar verilmiş olup, El Birliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi istemi ile açılan davada "gerekçeli karara 2 hafta içerisinde Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf hakkınız bulunduğu hususu ihtar olunur." hususu, İŞ BU İLANIN İLAN EDİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN YEDİ GÜN SONRA TEBLİĞ YAPILMIŞ SAYILACAĞIhususu ilanen tebliğ olunur.

