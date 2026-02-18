NİĞDE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

NİĞDE

2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/782 Esas

KONU : İlanen Tebligat

05/02/2026

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan El Birliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davası nedeniyle; Mahkememizce, davalı Mehmet Nadir ERCAN'ın tespit edilen adreslerine tebligat çıkartılmasına rağmen iade edildiği ve tebligata yarar açık adresi bulunmadığından tebligat yapılamamış olup, bu nedenle gerekçeli karar ekli tebligatın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Niğde İli Merkez İlçesi Aşağıkayabaşı Mah. 2681 ada 3 parsel, Niğde İli Merkez İlçesi Fertek Mah. 516 ada 13 parsel, Niğde İli Merkez İlçesi Fertek Mah. 254 ada 13 parsel, Niğde İli Merkez İlçesi Fertek Mah. 254 ada 4 parsel, Niğde İli Merkez İlçesi Fertek Mah. 516 ada 14 parsel, Niğde İli Merkez İlçesi Fertek Mah. 516 ada 7 parsel, Niğde İli Merkez İlçesi Fertek Mah. 526 ada 1 parsel, Niğde İli Merkez İlçesi Koyunlu Mah. 281 parsel, Niğde İli Merkez İlçesi Koyunlu Mah. 406 ada 1 parsel, Niğde İli Merkez İlçesi Koyunlu Mah. 410 ada 10 parsel, Niğde İli Merkez İlçesi Koyunlu Mah. 427 ada 1 parsel sayılı taşınmazlardaki el birliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesine karar verilmiş olup, El Birliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi istemi ile açılan davada "gerekçeli karara 2 hafta içerisinde Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf hakkınız bulunduğu hususu ihtar olunur." hususu, İŞ BU İLANIN İLAN EDİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN YEDİ GÜN SONRA TEBLİĞ YAPILMIŞ SAYILACAĞIhususu ilanen tebliğ olunur.