Örnek No:55*

T.C.

ÖDEMİŞ

İCRA DAİRESİ

2026/728 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/728 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Beydağ İlçe, Yağcılar Mahalle/Köy, Duman Gediği Mevkii, 154 Ada, 1 Parselde kayıtlı TARLA.Taşınmazın kadastral yolu olmayıp, batısında ve güneyinde hariçten açılmış orman yolu, doğusu ve güneyinde orman alanı, diğer cephesinde ise komşu parseller bulunmaktadır. Fiilen Kestanelik olarak kullanılmaktadır. Eğimli (%30>) arazisi olup, organik maddeleri orta, killi-kumlu toprak yapısında, derinliği iyi, VI. Sınıf tarım arazisidir.Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Toprak ve Arazi Sınıflaması Standartları Teknik Talimatı dikkate alındığında kapama meyve bahçesi (Kestanelik) niteliğindedir. Yağcılar Camisine kuş uçuşu 2750 m mesafede (güneyde) konumludur. İlçe merkezindeki Kaymakamlık Binasına 6360 m mesafede batıda konumludur.Taşınmaz üzerinde tek katlı ev ve hayvan damı bulunmaktadır sabit yemliği bulunmaktadır. Alanı 85,00 m²'dir.Tek Katlı Ev; yığma tarzda inşa edilmiştir.Alanı 44,00 m² dir.Hissesi TAM dır

Adresi : Yağcılar Mah.154 Ada 1 Parsel Beydağ / İZMİR

Yüzölçümü : 13.027,48 m²

İmar Durumu : Tarım alanı içerisindedir

Kıymeti : 8.586.380,00 TL

KDV Oranı : %10



Kaydındaki Şerhler: 1)Maliye Hazinesinin 82.073,12 TL lik ipoteği bulunmaktadır. 2) Tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı Yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeniyle rayiç bedelin % 50 si üzerinden satılan iş bu Taşınmazın sonradan farklı amaçlı kullanılması halinde, taşınmazın satış tarihi itibariyle rayiç bedelinin % 70 i üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faizi ile birlikte 2886sayılı Devlet ihale Kanununun 75 nci maddesi uyarınca ve 21.07.1953 tarihi ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında Kanun hükümleri gereğince ecrimisil tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt malikinden tahsil edilir." şeklinde belirtme konulacaktır. Ancak taşınmazın sonradan farklı amaçlı kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerin de taşınmazın son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde , belirtme idarece kaldırılacaktır. Şerhi bulunmaktadır.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 11:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 11:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2027 - 11:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2027 - 11:45

25/11/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.