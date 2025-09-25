ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI



1- İhalenin Konusu :

Ordu Büyükşehir Belediyesi sınırları dâhilinde; atıkların verimli bir şekilde değerlendirilebilmesi amacı doğrultusunda Çaybaşı Düzenli Depolama Tesisi Enerji Santralinin, mevzuatlar ve ÇED raporu doğrultusunda işletmesi kapsamında; Yüklenicinin ihale konusu faaliyetten elde edeceği gelir (Ciro) üzerinden İdareye vereceği % (yüzde) payının artırımı şeklinde İdari ve Teknik şartnameleri doğrultusunda işletilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) ihale usulü ile işletmeciliği 10 (on) yıl süreyle ihaleye çıkartılmıştır.



2- İhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı :

2.1. İdarenin Adı : Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı

2.2. İlgili Birim : İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

2.3. İlgili Adres : Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2 Altınordu/ORDU

2.4. İletişim Telefonu, Faks : (0 452) 666 52 23 / 27 - 226 66 18

2.5. İhalenin Yapılacağı yer :Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu (Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2/1 Altınordu/ORDU)

2.6. İhale Tarihi ve Saati : 08/10/2025 Çarşamba günü Saat : 14:00

2.7. İhale Usulü :2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü.



3.Tahmini Bedel Ve Geçici Teminat:

İhale konusu işin tahmin edilen 10 yıllık brüt geliri (Ciro) K.D.V. hariç 427.906.673,87 TL olup, geçici teminat miktarı ise 10 yıllık brüt gelirin (cironun) %3’ü olan 12.837.200,22 TL'dir.

Tahmini bedel asgari bedel olup, yalnızca geçici ve kesin teminatın belirlenmesinde kullanılacaktır.

İhale, İhale konusu işin tahmin edilen 10 yıllık brüt geliri (Ciro) olan K.D.V. hariç 427.906.673,87 TL üzerinden (KDV hariç) teklif edilecek % (yüzde) pay oranının artırılması üzerinden yapılacaktır.

İhalede teklif edilecek yıllık İdareye verilecek olan payın artırımı K.D.V. hariç % 35,95 (yüzde otuzbeşvirgüldoksanbeş) oranından başlayacaktır.

İhale, ihalede sunulacak teklifler içinde KDV hariç 427.906.673,87 TL brüt gelirlerinden (ciro) elde edilecek en yüksek % (yüzde) pay oranını verecek İstekli üzerinde kalacaktır.



4.Şartname ve eklerinin nereden, ve hangi şartlarla alınacağı :

Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden 10.000,00 TL bedelle satın alınacaktır.



5.İhaleye Katılabilme Şartları Ve İstenilen Belgeler;

Gerçek Kişiler: İhaleye esas süreçlerin işleyişi kapsamında EPDK lisans belgesi yalnızca tüzel kişiler tarafından alınabildiğinden dolayı, gerçek kişiler ihaleye katılamazlar.

Tüzel Kişiler:

Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri. İhalenin yapıldığı yıl içinde Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu, Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği. İhale dokümanının satın alındığına dair belge. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (OSKİ) şirket ve şirket ortaklarının ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.” Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği . Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu. (EK-1) İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket adına ihaleye katılan yetkili ile vekâleten katılacak olan vekillerinin ihalenin yapıldığı yıl içinde ilgili Kurumlardan alınmış sabıkasız olduğuna dair adli sicil kaydı. (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.) Tek bir rapor halinde olmak üzere;

Elde edilebilecek gazın nitelik ve miktarı,

Üretilebilecek elektrik ve ısıl enerjinin nitelik ve miktarları,

Tesislerin yıllık işletme giderleri tablosu,

Yılık Enerji Üretim Taahhüdü,

Emisyon, Atık Su vb. Çevre Etkileyici Proses Artıklarının Öngörüsü,

İstihdam Öngörüsü: Asgari sayı teknik şartnamenin 7.18. maddesinde belirtilmiştir. Yüklenici ayrıca teklif dosyasında istihdam edilmesi beklenen vasıflı ve vasıfsız eleman sayısını belirten beyan yer alacaktır.

Asgari sayı teknik şartnamenin 7.18. maddesinde belirtilmiştir. Yüklenici ayrıca teklif dosyasında istihdam edilmesi beklenen vasıflı ve vasıfsız eleman sayısını belirten beyan yer alacaktır. İş Takvimi Öngörüsü: Takvimde, idari hazırlıklar, tesislerin montajı, yardımcı tesis elemanlarının montajı, deneysel çalışmalar, nihai ayar ve işletmeye alma zamanları, araç ve ekipman temin süreleri vb. işletme ile akalı yapılacak çalışmalar yer alacaktır.

İhaleye yalnızca tüzel kişiler veya tüzel kişilerden oluşan iş ortaklıkları katılabilir. Teklif verecek tüzel kişiler aşağıda belirtilen teknik ve mali yeterlilik şartlarını doğrudan kendilerini sağlamalıdır. İş ortaklıkları şeklinde katılımda ise, ortaklar bu yeterlilikleri birlikte sağlayabilir. Yüklenici, teknik şartnamede belirtilen işletme ve yatırım esaslarına uymayı kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, projeyi yürütme yetkinliğini ispat etmek amacıyla; Mali yeterlilik olarak, asgari 50.000.000,00 TL (Elli Milyon Türk Lirası) ödenmiş sermayeye sahip olduğuna dair ihale tarihinden önce alınmış ticaret sicil kaydının aslını veya noter tasdikli suretini, Teknik yeterlilik olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde tek bir sözleşme kapsamında;

Kamuya, LFG (Çöp gazı) enerji üretim santralinin inşasını ve kurulumu gerçekleştirip devreye almış olmak veya

En az 2 MWe kapasiteli kamu veya özel sektöre biyokütle, piroliz, biyogaz, RES veya GES elektrik üretim tesisi inşa etmiş ve devreye almış olmak,

Bu iş deneyimlerini Kamu idaresi, Belediye idaresi, Katı Atık Birlikleri veya özel sektörden temin edilebilecektir. Kamu iş deneyimlerinde; Tamamlanmış işlerde iş bitirme belgesini, devam eden işlerde ise tek bir sözleşme dâhilinde işi yaptığını gösterir noter onaylı sözleşmeyi ihale dosyasında sunmalıdır.

Özel sektör iş deneyimlerinde; Kamu ile yapılan ana sözleşmenin onaylı örneği sunulacaktır.

İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge. İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, (Prim borçlarının taksitlendirilmesi halinde; Prim Borcuna ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belgelerde borçlarının taksitlendirildiğine dair kayıt bulunan isteklilerin, ihalelere katılmalarında bir sakınca bulunmamaktadır.) İhale konusu işin yapılacağı yerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname



6. Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği:

İstekliler, istenen belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını ihalenin yapılacağı tarihten 1(bir) gün önce saat 17:00’a kadar İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı - Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdarelerinin saat ayarı esastır.



İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.



Ordu Büyükşehir Belediyesi

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü

