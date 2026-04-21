ORDU KADASTRO MAHKEMESİ

İLAN

ORDU KADASTRO MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/51 Esas

KARAR NO : 2025/7



1-Davacı orman idaresinin 1278 ada 7 (eski 239 ada 4 parsel) ve 1274 ada 12 (eski 204 ada 18 parsel) numaralı parsele yönelik davasının kabulüne, 1273 ada 15 (eski 201 ada 15 parsel) numaralı parsele yönelik davasının REDDİNE,

Ordu İli Kabadüz İlçesi Turnalık Mahallesinde davalı 1274 ada 12 (eski 204 ada 18 parsel) nolu parselin kadastro tespitinin İPTALİ ile aynı ada ve parsel numarası ile orman niteliğinde Maliye Hazinesi adına tapuya kayıt ve Tesciline,

Ordu İli Kabadüz İlçesi Turnalık Mahallesinde davalı 1278 ada 7 (eski 239 ada 4 parsel) nolu parselin kadastro tespitinin İPTALİ ile aynı ada ve parsel numarası ile orman niteliğinde Maliye Hazinesi adına tapuya kayıt ve Tesciline,

Ordu İli Kabadüz İlçesi Turnalık Mahallesinde davalı 1273 ada 15 (eski 201 ada 15 parsel) nolu parselin kadastro tespiti gibi Tesciline,

2-Davacı Orman idaresinin davasının Kabulüne ve davacı Ali Erdal KARAGÖL'ün 1274 ada 12 (eski 204 ada 18 parsel) numaralı parsele yönelik davasının REDDİNE,

Ordu İli Kabadüz İlçesi Turnalık Mahallesinde davalı 1280 ada 1 (eski 218 ada 1 parsel) nolu parselin kadastro tespiti gibi Tesciline,

Ordu İli Kabadüz İlçesi Turnalık Mahallesinde davalı 1282 ada 1 (eski220 ada 1 parsel) nolu parselin kadastro tespiti gibi Tesciline karar verilmiştir.

MirasçılarNADİRE ŞENSOY - TC23261503462, TÜRKAN ŞENSOY - TC 23246503982, ŞÜKRAN ŞENSOY TC 23234504328 YILMAZ ŞENSOY -TC23222504774 YAVUZ ŞENSOY - TC 23204505348 SELİM ŞENSOY -TC23201505402 Avusturyada ikamet ettikleri ancak bulunamadıkları,Bükreş'de ikamet ettiği ancak bulunamayan UFUK FELEK - TC25943413854,Almanya'da ikamet eden ancak bulunamayan AYŞE GÜNAYDIN - TC12401253480 Türkiyede ikamet eden ancak bulunamayanZOLA FELEK - TC25679422670 yapılan tüm araştırmalara rağmen bulunamamıştır.

Gerekçeli kararınve istinaf dilekçelerinin kendilerine tebliğine karar verilmiştir.İşbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren yedi gün sonra gerekçeli karar ve istinaf dilekçelerinin tebliğ edilmiş sayılacağı ve mirasçıların tebliğinden itibaren iki hafta içinde karara karşı Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2.Hukuk Dairesine istinaf yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 08/04/2026