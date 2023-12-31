Örnek No:51*

T.C. İSTANBUL ANADOLU 13. İCRA DAİRESİ

2022/419 TLMT.

TAŞINIRIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar, bulunduğu yer ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

NO MUHAMMEN KIYMETİ ADEDİ CİNSİ (MAHİYETİ VE ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ) 1 15.000,00 1 TOPLAMA BİLGİSAYAR EXA MONİTÖR YAKLAŞIK 19 İNÇ H 245 MODEL LOGİTECH KLAVYE , MAUSE 2 700,00 1 SANDALYE SİYAH TEKERLEKLİ DÖNER OFİS SANDALYESİ 3 20.000,00 1 APPLE KENDİNDEN KASALI BİLGİSAYAR EMC2805 MODEL APPLE BİLGİSAYAR 4 30.000,00 2 MONİTÖR EXA MARKA MONİTÖR H24 S MODEL YAKLAŞIK 19 İNÇ VE LOGİTECH KLAVYE MAUSE 5 15.000,00 1 BİLGİSAYAR EXA MONİTÖR YAKLAŞIK 19 İNÇ H24 MODEL LOGİTECH KLAVYE MAUSE 6 9.000,00 9 SANDALYE DÖNERLİ SİYAH RENK OFİS SANDALYESİ 7 5.000,00 10 OFİS KOLTUĞU TEKLİ OFİS BEKLEME KOLTUĞU 8 300,00 1 SİMBO ISITICI SİMBO ISITICI 9 15.000,00 1 BİLGİSAYAR EXA MONİTÖR LOGİTEC KLAVYE MAUSE 10 300,00 1 ISITICI SİMBO ISITICI YAKLAŞIK 50 CM *5 CM 11 1.500,00 1 YAZICI WORK CENTRE 3225 XEROX YAZICI 12 4.000,00 4 SANDALYE DÖNEN SİYAH RENK TEKERLEKLİ OFİS KOLTUĞU 13 2.000,00 4 BEKLEME KOLTUĞU SİYAH RENK BEKLEME KOLTUĞU 14 1.000,00 1 BEKO SU SEBİLİ BEKO SU SEBİLİ 15 9.000,00 9 OFİS SANDALYESİ DÖNENLİ SİLAH RENK OFİS SANDALYESİ 16 30.000,00 1 SAMSUNG TV GDVE70RV7100 1500 1850 BARKOD NOLU 113399 SERİ NOLU YAKLAŞIK 160 EKRAN TV KUMANDASI VAR 17 2.500,00 1 YAZICI HP CN180370 WS SERİ NOLU YAZICI 18 20.000,00 1 APPLE BİLGİSAYAR KENDİNDEN KASALI BİLGİSAYAR KLAVYE + MAUSE EMC 2638 MODEL 19 15.000,00 1 BİLGİSAYAR EXA KENDİNDEN KASALI BİLGİSAYAR H24 S MODEL LOGİTECH KLAVYE MAUSE 20 15.000,00 1 LCD TV LG 55 VN711C02B MODEL LCD TV 21 12.000,00 6 OFİS TOPLANTI SANDALYESİ YEŞİL DERİ GÖRÜNÜMLÜ AHŞAP OFİS TOPLANTI SANDALYESİ 22 4.000,00 2 BEKLEME KOLTUĞU YEŞİL DERİ GÖRÜNÜMLÜ AHŞAP ORTA BOY OFİS BEKLEME KOLTUĞU 23 2.500,00 1 PATRON KOLUĞU DÖNEN AHŞAP YEŞİL DERİ GÖRÜNÜMLÜ PATRON KOLUĞU 24 10.000,00 1 PARA SAYMA MAKİNASI MUTİ CURRENCİES COUNTER MODEL 9500 FUL MİX PRO ELEKTRONİK 25 45.000,00 3 BİLGİSAYAR EXA MARKA KENDİNDEN KASALI 3 ADET LOGİTECH KLAVYE, MAUSE 26 3.000,00 1 YAZICI HP LASERJET 1536DNT MFD YAZICI 27 4.500,00 3 OFİS SANDALYESİ DÖNEN OFİS SANDALYESİ 28 2.000,00 2 OFİS KOLTUĞU OFİS BEKEME KOLTUĞU 29 1.500,00 1 OFİS MALZEMESİ X PRİNTER XP 30 6.000,00 1 MASA YÖNETİCİ MASASI YEŞİL VE KAHVERENGİ RENKLİ 31 3.500,00 1 KOLTUK İKİLİ YEŞİL RENKLİ OTURMA KOLTUĞU 32 3.000,00 1 MOBİLYA 3 GÖZLÜ SİYAH VE KAHVERENGİ RENKLİ KONSOL MOBİLYA 33 800,00 2 SANDALYESİYAH RENKLİ PERSONEL SANDALYESİ 34 700,00 1 KOLTUK SİYAH RENKLİ YÖNETİCİ KOLTUĞU 35 2.500,00 1 SOBA SİYAH TEK GÖZLÜ SOBA 36 2.000,00 1 MOBİLYATEK GÖZLÜ KONSOL MOBİLYA 37 8.000,00 2 KAHVERENGİ RENKLİ ÜÇ GÖZLÜ DOLAP 38 4.000,00 1 TOPLANTI MASASI KAHVERENGİ RENKLİ 39 400,00 1 PERSONEL SANDALYESİ 40 6.000,00 3 PERSONEL MASASI BEYAZ RENKLİ 41 1.200,00 3 KAHVERENKLİ ORTA SEHPA 42 12.000,00 4 BEYAZ RENKLİ PERSONEL MASASI 43 6.000,00 1 PERSONEL MASASI SİYAH VE KAHVERENGİ RENKLİ KARE 44 800,00 2 ORTA SEHPA KAHVERENGİ RENKLİ 45 5.000,00 2 TEKLİ YEŞİL RENKLİ KOLTUK 46 7.000,00 2 İKİLİ YEŞİL RENKLİ KOLTUK 47 500,00 1 KAHVERENGİ RENKLİ ORTA SEHPA 48 4.000,00 1 KAHVERENGİ RENKLİ TOPLANTI MASASI 49 800,00 2 SİYAH PERSONEL SANDALYESİ 50 12.000,00 1 SİYAH VE GRİ RENKLİ ELEKTRONİK KART OKUYUCULU TURNİKE 51 1.200,00 3 SİYAH PERSONEL SANDALYESİ 52 1.500,00 1 TOSHİBA MARKA LED TV SERİ NO: 8814428200070 53 2.000,00 1 BOCH MARKA ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE 54 7.500,00 3 KAHVERENGİ RENKLİ PERSONEL MASASI 55 2.400,00 6 PERSONEL SANDALYESİ SİYAH RENKLİ 56 4.000,00 1 BEYAZ RENKLİ DİKEY BEKO MARKA BUZDOLABI 57 8.000,00 2 BEYAZ RENKLİTOPLANTI MASASI 58 6.000,00 2 KAHVERENGİ BEYAZ PERSONEL MASASI 59 800,00 2 SANDALYEPERSONEL SANDALYESİ 60 2.500,00 1 MASA KAHVERENGİ RENKLİ PERSONEL MASASI 61 24.000,00 8 MASAKAHVERENGİ GRİ RENKLİ PERSONEL MASASI 62 6.000,00 2 MASAKAHVERENGİ GRİ RENKLİ PERSONEL MASASI 63 4.000,00 1 MASA KAHVERENGİ GRİ RENKLİ TOPLANTI MASASI 64 3.000,00 1 MASA KAHVERENGİ GRİ RENKLİ PERSONEL MASASI 65 500,00 1 SEHPAKAHVERENGİ RENKLİ ORTA SEHPA 66 12.000,00 1 TURNİKESİYAH VE GRİ RENKLİ ELEKTRONİK KART OKUYUCULU TURNİKE

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/01/2024 - 11:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/01/2024 - 11:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 11:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2024 - 11:34

Satış şartları: 1- Birinci ve ikinci arttırma belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı’nda (esatis.uyap.gov.tr) yapılacaktır. Bu artırmada Elektronik Satış Portalı’nda verilecek tekliflerin malın muhammen kıymetinin yüzde ellisi ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile ihale olunur.

2- Artırmaya katılabilmek için, mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutardaki nakit teminatın en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23.30’a kadar satışı yapan icra dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden yatırılması, gösterilecek teminatın, teminat mektubu olması hâlinde, artırmaya katılacaklar veya ilgili banka tarafından, en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışa konu mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubunun, satışı yapan icra dairesine elden veya sistem alt yapısı oluşturulduğu takdirde elektronik olarak tevdi edilmesi zorunludur.

3- Temsilci vasıtasıyla artırmaya katılacak kişilerin, temsilcileriyle birlikte en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai saati bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya belgeyi bulunduran temsilcinin icra dairesine müracaatları yeterli olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına yatırmaları veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zorunludur.

4- Hisseli satışın mümkün olduğu hâllerde açık artırma konusu malı belirli paylarla satın almak isteyen müşterek alıcıların, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat ederek hisse oranlarını ve artırmada adlarına pey sürecek hissedarı veya temsilciyi bildirmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya belgeyi bulunduran hissedarın veya temsilcinin icra dairesine müracaatları yeterli olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına yatırmaları veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zorunludur.

5- Satış talep ederek artırmaya katılmak isteyen alacaklıdan ve ortaklığın satış suretiyle giderilmesinde artırmaya katılmak isteyen pay sahibinin, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri hâlinde alacak veya ortaklık payının teminatı karşıladığı miktar kadar kendilerinden teminat alınmaz, alacağın veya ortaklık payının teminata yeterli gelmemesi hâlinde eksik kısmın başvuru anında icra dairesi hesabına yatırılması veya teminat mektubunun icra dairesine tevdi edilmesi zorunludur.

6- İhale alıcısının, satış bedelinin tamamını ihalenin gerçekleştiğine ilişkin tutanağın Elektronik Satış Portalı’nda ilan edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde icra dairesi hesabına ödemesi gerekmektedir.

7- İhale alıcısının en yüksek teklifi verip de süresi içinde ihale bedelini yatırmaması hâlinde, alınan teminat iade edilmeyip öncelikle satış masraflarından düşülmek üzere alacaklarına mahsuben hak sahiplerine ödenecektir.

8- Asgari ihale bedelinin teklif edilmemesi nedeniyle ihalenin yapılamaması veya en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmaması sebebiyle ihalenin iptal edildiği hâllerde, ikinci artırma ilk açık artırmadaki şartlar çerçevesinde tekrar yapılacaktır.

9- Satışa katılanlar bütün ekleriyle birlikte şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılırlar.

10- Malın tescil ve teslim işlemleri ihalenin kesinleşmesi üzerine yapılacaktır.

11-%20 KDV, damga vergisi ve teslim masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (İcra ve İflâs Kanununun 206 ncı maddesinin birinci fıkrası ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki hükümleri mahfuzdur.) 21/12/2023

(İİK m.114)

48 Seri Nolu KDV Genel Tebliği, Yargıtayın 23/03/1955 tarihli ve 1/5 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı gereği KDV ve Damga Vergisi ihale alıcısınca ihale bedelinin tamamlandığı gün Müdürlüğümüze başvurarak KDV ve Damga Vergisi Beyannamesinin Müdürlüğümüzden alınıp ödenmesine, aksi taktirde ihalenin Müdürlüğümüzce kaldırılabileceği,

İhale katılımcılarınca teminat bedeli İcra Müdürlüğünün TR780001500158007290498071 numaralı iban numarasına yatırmaları halinde ihaleye katılabilinecek olup, mahalde nakit teminat kabul edilmeyeceği hususları ihtar olunur.

Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklardır.

Satışa konu taşınırlar FERHATPAŞA MAH 9. SK NO:48 DÜKKAN C ATAŞEHİR (MESUT MACİT) İstanbul Adresindeki yedieminde muhafaza altına alınmıştır. Taşınırları görmek isteyen ilgililer bu adreste taşınırları göreceklerdir.