Örnek No:55*

T.C.

ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2021/232 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/232 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Yüreğir İlçe, Kiremithane Mahallesi, 10457 Ada, 3 Parsel, 1. Kat, 1 Nolu Bağımsız Bölüm Nolu Taşınmazdır. Satışa konu taşınmaz tam hisse ile borçlu adına kayıtlıdır. Değerlemesi yapılan meskenin bulunduğu bina; 3/B yapı sınıfında, betonarme karkas yapı cinsinde ayrık nizamda 1 bloktan oluşmaktadır.Bina bodrum kat + zemin kat+ 3 normal kattan oluşmaktadır. Binanın bodrum katında 1 adet iş yeri eki, kapalı otopark ve ortak alanlar, zemin katında; 1 adet iş yeri ve apartman girişi, 3 Normal kata her katta 1 er adet mesken bulunmakta olup toplam 4 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır.Ana taşınmazın dış cephesi aklirik dış cephe boyası ile boyalı, bina giriş zemini, merdiven basamakları ve sahanlıkları mermer kaplamadır. Merdiven tırabzanları krom doğramadır. Bina girişi zemin kat seviyesinden kuzey cepheden sağlanmaktadır. Binada asansör bulunmamaktadır.Taşınmaz Kozan Caddesi üzerinde , Dadaloğlu bulvarı ve kavşağının 50 m kuzeyindemerkezi konumda bulunan taşınmazçok katlı olan benzer mimari özelliklere sahip konut kullanımlı yapılardan oluşmaktadır. Sosyo ekonomik yönden alt ve orta gelir grubuna hitap eden bir bölgedir. Ticari faaliyetler taşınmazın yakınında bulunan Kozan Caddesi ile Dadaloğlu Bulvarı üzerindeki binaların alt katlarında yürütülmektedir. Bölge alt yapısı tamamlanmış olup kamu hizmetlerinden istifade tamdır. Bölgeye ulaşım, toplu taşıma araçları ve özel araç ile sağlanmaktadır. Bölgede sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Taşınmaz, kat irtifakı esas onaylı mimari projesine göre net 360,00 m2 alanlı olup brüt 390,00 m² alana sahiptir. Taşınmaz bina girişine göre önde merdivenden çıkınca sağda, asansörden inince solda konumlu olup kuzey, güney, doğu ve batı cephelerine hakimdir. Taşınmaz 6 oda, salon, mutfak, antre, banyo, wc ve 6 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Meskenin zemini seramik kaplama, duvarları saten boyalı, iç kapılar amerikan panel kapı, giriş kapısı cam kapı kapı, pencereler pvc doğramadır. Islak hacmin zemini seramik kaplama, duvarları fayans kaplamadır. Mutfak tezgahı mermer, dolabı hazır imalattır. Meskenin iç teknik özellikleri ve dekorasyonu iyi durumdadır.

Adresi : Kiremithane Mah. Kozan Caddesi No: 422 K:1 D:1 Yüreğir/Adana Yüreğir / ADANA

Ana taşınmaz Yüzölçümü: 829 m2, Mesken net: 360,00 m2 alanlı olup brüt 390,00 m² alana sahiptir.

Arsa Payı:200/829 İmar Durumu:Ayrık Nizam,Taks:0.60,E:2.40,Yençok: Serbest,Ticari+ Konut Alanı İmarlıdır.

Kıymeti : 6.240.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 10:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 10:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2024 - 10:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2024 - 10:09

(İİK m.114 ve m.126)

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