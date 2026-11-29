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T.C. OSMANİYE 1. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/480 Esas

DAVALILAR : 1- TÜRKİYE ELKÜRDİ



Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ihbar ile aleyhinize açılan Evlenmenin Butlanı (Evlenmenin Butlanı (C. Savcısı Tarafından Açılan)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adrese duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, ilgili kişinin Suriye ülkesine gitmesi nedeniyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığı ve Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne yazılan müzekkere cevabında yurt dışı tebligat işlemlerinin Suriye ülkesinde halen yapılamadığı bildirilmiş olup, ilgili kişiye dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 18/02/2027 günü saat: 09:30'a bırakılmasına karar verilmiştir.

ŞERH:

1-Tarafların sulh olmak için gerekli hazırlığı yapmaları,

2-Duruşmaya sadece bir tarafın gelmesi ve gelen tarafın yargılamaya devam etmek istemesi halinde gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, duruşmaya tarafların gelmemesi halinde dosyanın işlemden kaldırılacağı,

3-İş bu davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususun yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.24/11/2026