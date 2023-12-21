T.C.

OSMANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas No : 2022/270 Esas

İLAN

TMK 713/4 md. gereği davaya konu Osmaniye İli Dereobası Köyü 104 ada 652 parsel sayılı taşınmazı taşınmaz ile i Davacı Hasan AKIN tarafından davalı Maliye Hazinesi ve Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü aleyhine, davaya konu Osmaniye İli, Dereobası Köyü 104 ada 652 parsel sayılı taşınmazı ile ilgili olarak Tapu İptali Ve Tescil (Tespitten Önceki Hukuki Sebeplere Dayalı) davası açıldığı TMK'nın 713/5. maddesi gereğince son ilândan başlayarak üç ay içinde olağanüstü zamanaşımı yoluyla iktisap koşullarının gerçekleşmediğine dair itirazda bulunabileceği, itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ise davacının iddiasını ispatlaması durumunda tescile karar verileceği ilanen tebliğ olunur. 30/11/2023